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"Non è del tutto italiano", la gaffe su Sinner in studio, tutti sbalorditi

"Non è del tutto italiano", la gaffe su Sinner in studio, tutti sbalorditi

Caterina Balivo ha redarguito un'ospite in studio durante la puntata odierna dello show, il tema sono le origini di Jannik Sinner.

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Caterina Balivo è una delle conduttrici più apprezzate all’interno del roster del pomeriggio Rai, al timone del programma da lei ideato diversi anni fa è capace di portare ospiti di qualità e di parlare di argomenti importanti abbinando il giusto mix di serietà ed ironia anche se qualche volta è necessario applicare il polso duro e ristabilire le gerarchie.

Jannik Sinner sotto i riflettori degli ospiti

Caterina Balivo ha affrontato l’argomento Jannik Sinner a poco più di una settimana dal via di Wimbledon, torneo che vedrà il ritorno in campo del fuoriclasse altoatesino dopo la sconfitta patita al Roland-Garros ai danni di Cerundolo.

In questo lasso di tempo Jannik si è concesso delle visite mediche per comprendere il proprio stato di salute, in vista dell’importante torneo che si terrà, con buona probabilità in un’Inghilterra incredibilmente assolata e dalle temperature calde.

Prima del grande torneo sull’erba dell’All England Club spazio ad un torneo in memoria di Giorgio Armani a Londra per omaggiare lo stilista scomparso lo scorso anno.

I dubbi sulla nazionalità del fuoriclasse del tennis

Mentre la conduttrice napoletana parlava della relazione di Sinner con la modella Laila Hasanovic è intervenuta un’ospite, tale Ginevra che l’ha interrotta con un’affermazione incredibile.

Siccome lui è elegante anche perché non è del tutto italiano“, questo il commento della giornalista in studio, un commento che ha mandato su tutte le furie Balivo.

Come riporta IlSussidiario.net, l’ha interrotta spiegando che il Trentino Alto-Adige si trova in Italia e quindi Sinner è a tutti gli effetti italiano. Tra l’altro egli non manca di riconoscere le proprie origini al termine di ogni vittoria.

Naturalmente il tema legato alle sue origini è uno dei più discussi e facili da portare sulla scena e quindi non smetterà di far chiaccherare e negare anche la più limpida delle evidenze.

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