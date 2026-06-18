Caterina Balivo ha redarguito un'ospite in studio durante la puntata odierna dello show, il tema sono le origini di Jannik Sinner.

Caterina Balivo è una delle conduttrici più apprezzate all’interno del roster del pomeriggio Rai, al timone del programma da lei ideato diversi anni fa è capace di portare ospiti di qualità e di parlare di argomenti importanti abbinando il giusto mix di serietà ed ironia anche se qualche volta è necessario applicare il polso duro e ristabilire le gerarchie.

Jannik Sinner sotto i riflettori degli ospiti

Caterina Balivo ha affrontato l’argomento Jannik Sinner a poco più di una settimana dal via di Wimbledon, torneo che vedrà il ritorno in campo del fuoriclasse altoatesino dopo la sconfitta patita al Roland-Garros ai danni di Cerundolo.

In questo lasso di tempo Jannik si è concesso delle visite mediche per comprendere il proprio stato di salute, in vista dell’importante torneo che si terrà, con buona probabilità in un’Inghilterra incredibilmente assolata e dalle temperature calde.

Prima del grande torneo sull’erba dell’All England Club spazio ad un torneo in memoria di Giorgio Armani a Londra per omaggiare lo stilista scomparso lo scorso anno.

I dubbi sulla nazionalità del fuoriclasse del tennis

Mentre la conduttrice napoletana parlava della relazione di Sinner con la modella Laila Hasanovic è intervenuta un’ospite, tale Ginevra che l’ha interrotta con un’affermazione incredibile.

“Siccome lui è elegante anche perché non è del tutto italiano“, questo il commento della giornalista in studio, un commento che ha mandato su tutte le furie Balivo.

Come riporta IlSussidiario.net, l’ha interrotta spiegando che il Trentino Alto-Adige si trova in Italia e quindi Sinner è a tutti gli effetti italiano. Tra l’altro egli non manca di riconoscere le proprie origini al termine di ogni vittoria.

Naturalmente il tema legato alle sue origini è uno dei più discussi e facili da portare sulla scena e quindi non smetterà di far chiaccherare e negare anche la più limpida delle evidenze.