Caldo estremo a New York e una gaffe di Paola Ferrari: un momento in campo diventa virale durante la sfida tra Senegal e Francia.

Durante la partita dei Mondiali Francia-Senegal, giocata in condizioni di caldo estremo, un episodio avvenuto sul campo ha attirato l’attenzione dei media e dei social: un calciatore, costretto dalle alte temperature, ha cercato brevemente riparo dal sole spostandosi in una zona d’ombra all’interno del terreno di gioco. La scena, ripresa in diretta televisiva, è diventata rapidamente virale e ha generato una discussione anche in studio, dove una gaffe della giornalista Paola Ferrari ha contribuito ad amplificare il caso, alimentando commenti e reazioni online.

Mondiali 2026, caldo estremo al MetLife Stadium di New York

Durante la sfida tra Senegal e Francia disputata al MetLife Stadium di New York, le condizioni climatiche hanno avuto un ruolo evidente nell’andamento della partita e anche in alcuni episodi diventati virali. Con il termometro oltre i 33 gradi e il calcio d’inizio fissato nel primo pomeriggio, l’esposizione diretta al sole ha reso il terreno di gioco particolarmente impegnativo per i calciatori.

In questo contesto, il centrocampista senegalese Idrissa Gueye è stato ripreso mentre si spostava in una piccola area d’ombra sul campo, cercando un minimo di refrigerio durante una fase di gioco.

Il gesto, apparentemente semplice e dettato dalla necessità di sfuggire al calore, è stato subito notato dalle telecamere e mostrato in diretta, attirando l’attenzione degli spettatori per la sua insolita dinamica in mezzo all’azione.

Paola Ferrari, gaffe in diretta Rai durante Franci-Senegal: “Si ripara dal sole…”

L’episodio ha trovato ulteriore risonanza durante la trasmissione televisiva dedicata all’evento, quando la giornalista Paola Ferrari ha commentato la scena. Una lettura influenzata dalla presenza della spidercam, il sistema sospeso che riprende il campo dall’alto e che può aver generato confusione in studio.

“Fa molto caldo a New York, la partita si sta giocando dalle 15 e ci sono oltre 33 gradi – ha detto Ferrari – i giocatori cercano un riparo, possiamo vedere insieme una immagine abbastanza curiosa in cui Idrissa Gueye cerca di ripararsi dal sole vicino a una telecamera“.

In realtà, il calciatore si trovava semplicemente in una zona del campo meno esposta ai raggi solari, in un pomeriggio caratterizzato da forte afa e condizioni difficili per gli atleti. Il momento è rapidamente circolato sui social network, dove è stato condiviso e trasformato in contenuto virale, alimentando commenti e discussioni.

A rendere ancora più acceso il dibattito è il contesto mediatico che circonda la stessa giornalista in queste ore, già finita al centro dell’attenzione per le critiche ricevute sul proprio aspetto estetico e per la replica particolarmente decisa con cui ha risposto alle polemiche.

Non è vero dai pic.twitter.com/w2b05HYLVL — Pasquale🏆 (@McPako8) June 16, 2026