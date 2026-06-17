Lite in studio e rivelazioni personali: Emanuele Filiberto a La volta buona

Emanuele Filiberto è stato ospite di La Volta Buona: discussione vivace con Guillermo Mariotto sul suo passato a Ballando con le Stelle, replica a Raimondo Todaro e ammissione di tradimenti nel matrimonio con Matilde Courau, sposata nel 2003 e separata ufficialmente nel 2026.

L’ultima puntata di La Volta Buona su Rai 1 si è trasformata in un palco di tensioni e confessioni quando è arrivato in studio Emanuele Filiberto di Savoia. L’erede di casa Savoia ha avuto un confronto acceso con lo stilista Guillermo Mariottoche lo ha ironicamente accolto esclamando: “C’è il principe, vai principe! Abbiamo Savoia al completo!“.

La tensione si è sviluppata rapidamente in un botta e risposta che ha riportato alla luce vecchie polemiche legate alla partecipazione del principe a Ballando con le Stelle.

Confronto su Ballando con le Stelle: accuse, battute e repliche

L’ingresso in studio e la battuta di Mariotto hanno scatenato la reazione di Filibertoche ha risposto a tono chiedendo sarcasticamente a Caterina balivo perché lo avesse invitato.

Nel prosieguo del confronto il principe ha accusato lo stilista di aver tentato di ostacolare la sua avventura nello show: “Ha fatto di tutto per farmi perdere Ballando con le Stelle“. Mariotto non ha perso il colpo: “Ma se eri una pippa, ma cosa dici?!“.

La discussione si è poi evoluta in un parziale dietrofront di Mariotto, che ha smussato la battuta definendo l’epoca del principe come una situazione in cui “Diciamo allora che eri una frana ed hai avuto la fortuna che gli altri erano peggio di te!“.

Filiberto ha ribattuto sottolineando il risultato finale: “Questo è vero, però alla fine ho vinto“, ricordando la vittoria del 2009, conquistata insieme alla maestra Natalia Titova. A stemperare il clima è intervenuta la conduttrice, osservando che “Posso però dire che Emanuele Filiberto resta il principe della tv, e su questo credo che siamo tutti d’accordo“.

Il riferimento a Raimondo Todaro

Durante la conversazione è tornata alla luce anche una vecchia battuta attribuita a Raimondo Todaroche in una precedente ospitata aveva sostenuto che la vittoria di Filiberto fosse dovuta più al cognome che alla tecnica di ballo, aggiungendo che “Era più bravo Bettarini!“. Il principe ha sfruttato l’occasione per replicare: “Ho vinto e basta, sono loro che stanno qui a rosicare. Non sono loro a votare, è stato il pubblico a decidere chi vinceva“, rimarcando come il risultato fosse stato decretato dagli spettatori.

Confessioni private: tradimenti, rimpianti e ruolo di padre

La seconda parte dell’intervista ha preso una piega più personale. Emanuele Filiberto ha aperto una finestra sulla sua vita familiare, ammettendo di non essere stato un marito esemplare e riconoscendo di aver tradito la moglie, l’attrice francese Matilde Couraucon cui è stato sposato dal 2003 al 2026 e dalla quale ha avuto due figlie. La separazione è stata annunciata ufficialmente nel 2026.

Con tono di rimpianto ha commentato: “È facile tradire, è difficile stare con la persona che ami. Io ho sbagliato molto, tradendo e facendo il furbo“. Ha definito doloroso vedere famiglie divise e ha ricordato i momenti belli condivisi con la sua ex moglie: “È una donna che rispetto e amo tantissimo. Avrei voluto impegnarmi un po’ di più“.

Riflessioni sul ruolo di padre

Filiberto ha anche valutato il proprio impegno come genitore, ammettendo che avrebbe potuto essere più presente nella vita delle figlie Vittoria e Luisa. Ha collegato questa distanza alla necessità di ricostruire un rapporto con l’Italia dopo il ritorno della famiglia nel paese e ai numerosi impegni televisivi: “Avrei potuto fare di più, essere più presente, ma avevo una vita in Italia da recuperare“. Queste parole hanno mostrato un mix di responsabilità pubblica e rimorso personale, elementi che hanno dato alla puntata un tono più intimo rispetto alle schermaglie iniziali.

Nel complesso, la serata è stata un equilibrio tra toni da varietà e passaggi autobiografici: da una parte battute pungenti e frecciate sul passato televisivo, dall’altra confessioni private e ammissioni che richiamano l’attenzione sulle conseguenze personali della vita pubblica. Il confronto con Mariotto e il richiamo a Todaro hanno fornito il contesto per le riflessioni più profonde sulla famiglia e sul ruolo di padre, consegnando al pubblico una puntata densa di contrasti e sincerità.