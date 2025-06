È bastato un breve scambio in diretta a La Volta Buona per accendere il dibattito: ospite di Caterina Balivo, Maria Giovanna Elmi ha raccontato il percorso che l’ha portata a chiedere l’annullamento del suo primo matrimonio, svelando il desiderio profondo di sposarsi in chiesa. Un racconto personale che ha dato vita a un confronto serrato con la conduttrice.

Chi è Maria Giovanna Elmi

Maria Giovanna Elmi è una figura storica della televisione italiana, nata a Roma il 25 agosto 1940. Dopo un inizio come fotomodella e attrice, nel 1968 entra in Rai come “Signorina Buonasera“, diventando un volto familiare per milioni di italiani. Il suo soprannome “fatina della TV” deriva dal ruolo di Azzurrina nel programma per bambini Il dirigibile.

Ha condotto due edizioni del Festival di Sanremo (1977 e 1978) e ha partecipato a numerosi programmi di successo, tra cui Sereno variabile e Occhio alla spesa. Oltre alla televisione, ha inciso dischi per bambini e recitato in film. Dopo un primo matrimonio con Ernesto Hofmann, ha ottenuto l’annullamento e si è risposata nel 1993 con l’imprenditore friulano Gabriele Massarutto.

Caterina Balivo choc con Maria Giovanna Elmi: momenti di tensione in studio

Sul divano di La Volta Buona, accanto a Caterina Balivo, era presente Maria Giovanna Elmi. Nel corso della trasmissione è stato mandato in onda un filmato in cui l’ex annunciatrice Rai ripercorreva un momento delicato del suo passato, spiegando di aver atteso l’annullamento del primo matrimonio per potersi risposare in chiesa, ritenendo il rito religioso più significativo. Balivo ha ricordato che il primo matrimonio di Elmi era durato dal 1970 al 1978, dando così inizio a un confronto acceso tra le due.

“Una storia bellissima, una bellissima storia d’amore che poi è finita. Dopo sono stata degli anni libera e dopo otto anni dal mio divorzio ho conosciuto Gabriele e ho chiesto l’annullamento del mio matrimonio”, ha dichiarato l’ospite in studio.

La conduttrice ha poi tentato di interrompere l’ospite mentre parlava del Monte Lussari, spiegando che per lei il tema era particolarmente importante. Ha sottolineato che l’annullamento della Sacra Rota di un matrimonio durato otto anni avviene solo per motivazioni ben precise, e non semplicemente perché una persona desidera risposarsi davanti a Dio.

A quel punto, Elmi ha cercato di rispondere accennando un esempio, ma si è interrotta abbassando lo sguardo. Ha poi osservato che si trattava di questioni molto personali. Balivo ha però insistito, spiegando che le era stato riferito che era stata invitata anche per affrontare quel tema, motivo per cui le stava rivolgendo quella domanda.

“In realtà mi hanno chiamata soprattutto per parlare di Miami”, ha sottolineato la Elmi. Tuttavia, la risposta della conduttrice è stata immediata: “A noi di Miami non interessa, perché abbiamo già le nostre spiagge italiane”.

Elmi, pur evitando di entrare nei dettagli, ha spiegato che la relazione si è conclusa per motivi personali e dolorosi. Al termine della puntata, Balivo ha precisato di avere un copione con tutti i motivi riguardanti la vicenda di Maria Giovanna, sottolineando di non essere stata indiscreta.