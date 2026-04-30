Tra chiarimenti social e nuovi indizi online, la storia tra Armando Izzo e Raffaella Fico sembra arrivata definitivamente al capolinea.

Le indiscrezioni sulla fine della relazione tra Armando Izzo e Raffaella Fico sono tornate al centro dell’attenzione dopo nuovi segnali social e la partecipazione dei due allo stesso evento in provincia di Napoli. A fare chiarezza, però, è stato lo stesso calciatore con un messaggio pubblico che sembra confermare la chiusura definitiva della loro storia.

Armando Izzo e Raffaella Fico: tra gossip, social e segnali di rottura definitiva

La relazione tra Izzo e Raffaella Fico è finita al centro dell’attenzione mediatica già da tempo, soprattutto dopo un periodo caratterizzato da frequenti indiscrezioni e ricostruzioni sul loro rapporto. In passato, il calciatore avrebbe lasciato la moglie Titta Angellotti, madre delle sue due figlie, per intraprendere la storia con la showgirl, vissuta anche sotto i riflettori dei social.

La coppia ha inoltre affrontato una gravidanza poi interrotta, elemento che ha reso ancora più complesso il loro percorso sentimentale. Negli ultimi mesi i segnali di crisi si sono moltiplicati, fino a un ulteriore elemento notato dai fan: la cancellazione reciproca del follow su Instagram e la rimozione delle foto insieme dai profili, come se la relazione non fosse mai esistita.

A riaccendere le voci è stato anche un recente incontro durante la comunione della figlia di amici comuni, occasione in cui i due si erano ritrovati nello stesso luogo, alimentando ipotesi su un possibile ritorno. Tuttavia, le nuove dichiarazioni del calciatore sembrano aver chiuso ogni spiraglio, mettendo fine alle speranze di un ritorno di fiamma.

Armando Izzo e Raffaella Fico, è ritorno di fiamma? Il calciatore rivela come stanno le cose

Dopo la recente partecipazione a un evento in provincia di Napoli, che ha alimentato nuove indiscrezioni su un possibile riavvicinamento tra Armando Izzo e Raffaella Fico, la situazione sentimentale tra i due appare ormai definitivamente chiusa. A mettere fine alle speculazioni è stato proprio il calciatore, che attraverso una storia su Instagram ha scelto di intervenire pubblicamente, definendosi nuovamente single e chiedendo riservatezza.

Nel suo messaggio social ha sottolineato: “Oggi parlo da uomo, prima ancora che da persona pubblica. Chiedo rispetto, per me, per la mia vita, per le mie scelte”. Ha poi aggiunto di voler vivere questa fase “da single con serenità, senza pressioni, senza interpretazioni, senza intrusioni”, ribadendo l’esigenza di uno spazio privato lontano dal giudizio esterno. Il difensore ha infine chiarito che “non tutto deve diventare argomento, non tutto deve essere giudicato”, invitando a rispettare la sua condizione attuale.