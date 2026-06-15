Wanda Fisher desidera partecipare a Ballando con le Stelle: l'appello alla conduttrice

Wanda Fisher ha espresso il suo desiderio di partecipare alla ventunesima edizione di Ballando con le Stelle. La cantante, nota per la sua carriera musicale, vede nel programma un’opportunità unica per mostrare al pubblico un lato più personale di sé. In un’intervista recente, ha rivelato i suoi sogni e le sue paure riguardo a questa possibile avventura televisiva.

Le selezioni per il programma sono ufficialmente aperte, e Milly carlucci sta contattando potenziali partecipanti. Wanda Fisher, consapevole di questa opportunità, ha chiesto aiuto per attirare l’attenzione della conduttrice e ottenere un provino. La cantante ha sempre ammirato il programma per la sua capacità di far conoscere le persone dietro i personaggi famosi.

L’appello a Milly Carlucci

Wanda Fisher ha dichiarato: “Mi piacerebbe partecipare a Ballando con le Stelle perché è un programma che permette al pubblico di conoscere la persona dietro il personaggio. Non si tratta solo di ballare, ma di raccontarsi, mettersi in gioco e mostrare lati di sé che spesso restano nascosti.” Dopo tanti anni di carriera, la cantante vede in questa partecipazione una sfida nuova e stimolante, oltre che un’occasione per farsi conoscere sotto una luce diversa.

La cantante ha anche espresso il desiderio di ballare con Pasquale La Roccaun professionista che ha ammirato nell’ultima edizione del programma. “L’ho amato moltissimo con Barbarella nell’ultima edizione e sono certa che con lui potrei costruire un percorso davvero speciale”, ha aggiunto Wanda Fisher.

Gli scheletri nell’armadio

Wanda Fisher ha rivelato che approfitterebbe di questa occasione anche per togliersi alcuni sassolini dalle scarpe. “Mi piacerebbe fare i nomi e i cognomi dei miei scheletri nell’armadio, ovvero quelli che si definivano amici, ma che poi non si sono rivelati tali”, ha dichiarato. La cantante ha anche ricordato un mancato incontro con Alfonso Signorini, che l’ha lasciata delusa e preoccupata per eventuali ostacoli anche in questa nuova avventura.

“Ho imparato una cosa nella vita, ovvero che qualsiasi cosa io desideri arriva sempre qualcuno a farmi lo sgambetto”, ha confessato Wanda Fisher. La cantante teme che anche per Ballando con le Stelle qualcuno possa metterle i bastoni tra le ruote, come è successo in passato.

Il futuro di Ballando con le Stelle

Mentre Wanda Fisher sogna di partecipare al programma, la giuria di Ballando con le Stelle sta per subire alcuni cambiamenti. L’addio di Selvaggia Lucarelliche ha scelto di partire per le Filippine per condurre L’Isola dei Famosi, ha aperto un dibattito su chi potrebbe sostituirla. Tra i nomi più discussi ci sono Alberto Matano e Barbara D’Urso, che potrebbero portare una nuova energia alla giuria.

Ivan Zazzaroni ha smentito le voci di una rivoluzione totale nella giuria, confermando la presenza di tutti i membri attuali, tra cui Fabio Canino, Guillermo Mariotto e Carolyn Smith. La decisione di Selvaggia Lucarelli di lasciare la giuria ha suscitato reazioni miste tra i fan, che temono che la sua assenza possa impoverire il programma.

Milly Carlucci, conduttrice di Ballando con le Stelle, ha sempre sostenuto la giuria e il suo lavoro. La sfida ora sarà integrare nuove personalità senza snaturare il format del programma. La cantante Wanda Fisher, nel frattempo, continua a sognare di partecipare a questa nuova edizione, sperando di ottenere finalmente l’opportunità di mostrare al pubblico un lato più intimo e personale di sé.