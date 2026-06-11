La FIDE ha sospeso la Federazione Russa di scacchi per tre anni dopo che la Russia ha ignorato l'ordine di cessare le attività in territori ucraini occupati.

La Federazione Internazionale degli Scacchi (FIDE) ha annunciato una sospensione senza precedenti della Federazione Russa di scacchi (CFR) dopo che la Russia ha ignorato un ordine del Tribunale Arbitrale dello Sport (CAS) di cessare le attività in territori ucraini occupati. Questa decisione segna un punto di svolta nel mondo degli scacchi, con implicazioni che vanno ben oltre il semplice gioco.

La sospensione, che durerà tre anni o fino a quando la CFR non si conformerà alle decisioni del CAS, è stata annunciata dopo che la Russia ha mancato una scadenza di 90 giorni per interrompere gli eventi in Crimea, Donetsk, Luhansk, Kherson e Zaporizhzhia. La FIDE ha dichiarato che la sospensione impedisce alla Russia di partecipare a eventi di squadra, anche se i giocatori individuali possono ancora competere sotto una bandiera neutrale.

Le origini della controversia

La controversia è iniziata nel 2026, quando la Federazione Ucraina di scacchi ha presentato un reclamo alla FIDE, sostenendo che la CFR aveva organizzato eventi e integrato enti regionali di scacchi nei territori occupati, violando le regole della FIDE. Inizialmente, il corpo etico della FIDE aveva imposto una sospensione di due anni, poi ridotta a una multa di 45.000 euro.

Tuttavia, il CAS ha ribaltato questa decisione, stabilendo che una multa non era sufficiente per violare l’integrità territoriale dell’Ucraina.

Le implicazioni della decisione

La decisione del CAS ha avuto un impatto significativo sulla FIDE e sulle federazioni di scacchi in tutto il mondo. Se la FIDE ignora la decisione del CAS, rischia di perdere il suo status di membro del Comitato Olimpico Internazionale (CIO), acquisito nel 1999. Questo potrebbe avere conseguenze gravi per le federazioni nazionali di scacchi, molte delle quali dipendono dai finanziamenti governativi legati all’affiliazione al CIO.

La CFR ha risposto alla decisione del CAS affermando che la Federazione Ucraina di scacchi è coinvolta in contenziosi legali e ha invitato a separare lo sport dalla politica. Tuttavia, la Federazione Ucraina ha insistito sulla necessità di rispettare le decisioni del CAS e i principi fondamentali dello sport internazionale.

Il ruolo di Arkady Dvorkovich

Arkady Dvorkovich, presidente della FIDE e ex vice primo ministro russo, è stato al centro di questa controversia. Nonostante sia stato scagionato da accuse di connessioni con individui sanzionati in Occidente, la sua posizione è diventata sempre più complessa. Dvorkovich è in corsa per la rielezione quest’anno, e la sua capacità di mantenere la neutralità in questa situazione è sotto scrutinio.

La FIDE ha programmato una riunione del Consiglio per il 17 giugno per valutare l’implementazione della decisione del CAS. La Federazione Ucraina di scacchi ha espresso la speranza che la FIDE agisca rapidamente per rispettare le decisioni del CAS e sospendere la CFR. La situazione rimane fluida, con implicazioni che si estendono ben oltre il mondo degli scacchi.