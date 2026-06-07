Roland Garros 2026: la finale che ha cambiato il destino di Cobolli

Flavio Cobolli ha raggiunto la finale del Roland Garros 2026, perdendo contro Alexander Zverev in cinque set. Nonostante la sconfitta, l'azzurro ha conquistato un nuovo best ranking e punta alle Atp Finals di Torino.

Il Roland Garros 2026 ha visto la sorpresa di Flavio Cobolli, il giovane tennista italiano che ha raggiunto la finale del torneo parigino. Nonostante la sconfitta contro Alexander Zverev in cinque set, Cobolli ha conquistato un traguardo storico: l’ingresso nella top ten del ranking Atp.

La finale, giocata il 7 giugno 2026ha visto Cobolli lottare con determinazione, ma alla fine è stato Zverev a portare a casa il titolo.

Tuttavia, per l’azzurro questa esperienza rappresenta solo l’inizio di un percorso di crescita.

La finale e le parole di Cobolli

Durante la conferenza stampa post-partita, Cobolli ha espresso ammirazione per il suo avversario: “Complimenti a Zverev per il titolo. Se lo è meritato“, ha dichiarato. Nonostante la delusione per la sconfitta, il tennista italiano ha riconosciuto il valore del tedesco, numero 3 al mondo.

Cobolli ha anche riflettuto sul suo percorso: “Non mi sarei mai aspettato risultati del genere“. Ha espresso gratitudine per il supporto ricevuto e ha guardato al futuro con ambizione: “Non posso predire dove arriverò, ma ci proverò e riproverò“.

L’obiettivo delle Atp Finals di Torino

Uno degli obiettivi principali di Cobolli è raggiungere le Atp Finals di Torino.

“Ho una consapevolezza molto diversa rispetto all’inizio del torneo“, ha spiegato. “Ce ne siamo dati uno, che è Torino, dall’inizio dell’anno“. Con il nuovo best ranking, l’azzurro è più vicino a questo traguardo.

La finale del Roland Garros 2026 ha rappresentato un punto di svolta per Cobolli. Nonostante la sconfitta, ha dimostrato di poter competere ai massimi livelli. Il suo prossimo obiettivo è ora Torino, dove spera di confermare il suo valore.

Le parole di Zverev e il significato della vittoria

Alexander Zverev ha dedicato parole di elogio a Cobolli durante la cerimonia di premiazione: “Complimenti Flavio, la tua prima finale Slam“. Il tedesco ha riconosciuto il valore dell’italiano e ha augurato a Cobolli di vincere un giorno questo torneo.

Zverev ha anche riflettuto sulla sua vittoria, che rappresenta il primo Slam della sua carriera. “Vorrei ringraziare la federazione francese, sono state le migliori settimane della mia vita“, ha dichiarato. Ha anche ringraziato il suo team e il pubblico, sottolineando l’importanza del loro supporto.

La vittoria di Zverev al Roland Garros 2026 è un momento significativo per il tennista tedesco, che ha superato difficoltà passate, tra cui infortuni e sconfitte. Ora, con questo titolo, può guardare al futuro con maggiore fiducia.