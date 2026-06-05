Agassi analizza il crollo di Sinner a Roland Garros:

Il mondo del tennis è ancora sotto shock per l’eliminazione di Jannik Sinner al secondo turno del Roland Garros. L’azzurro, numero 1 del mondo, è stato sconfitto dall’argentino Juan Manuel Cerundolo in una partita che ha visto un clamoroso ribaltamento di fronte.

Andre Agassi, leggenda del tennis e ex numero 1 del mondo, ha espresso il suo punto di vista sulla prestazione di Sinner, non risparmiando critiche.

In un’intervista all’emittente americana Tnt, Agassi ha sottolineato la differenza tra essere in forma e essere preparati, evidenziando un difetto nella preparazione dell’azzurro.

Agassi: “Sinner deve capire cosa bisogna cambiare”

“L’eliminazione di Sinner è stata una cosa enorme”, ha dichiarato Agassi. “Un anno fa a Parigi ha giocato la finale per 5 ore e mezza, quest’anno non può fermarsi dopo un’ora e 45 minuti.” L’ex campione americano ha ricordato la sua esperienza, parlando di un ‘orologio fisico’ che gli permetteva di giocare per circa 4 ore, anche in condizioni difficili.

Agassi ha puntato il dito contro una preparazione lacunosa, suggerendo che Sinner potrebbe dover inserire nuove figure nel suo team o migliorare l’idratazione. “È il miglior giocatore del mondo in questo momento, so che può giocare per 5 ore e mezza. Non può andare a sbattere contro un muro dopo 1 ora e 45, non ci sono scuse”, ha sentenziato Agassi.

Le rimonte più clamorose della storia del tennis

L’eliminazione di Sinner non è la prima rimonta clamorosa nella storia del tennis. Negli anni, molti giocatori hanno ribaltato partite apparentemente perse, spesso per motivi fisici o tecnici. Alcune di queste rimonte sono rimaste indelebili nella memoria degli appassionati.

Wimbledon 1927: Cochet vs Borotra

Quasi un secolo fa, a Wimbledon, Henri Cochet e Jean Borotra si affrontarono in una finale epica. Cochet, alla fine, vinse 4–6, 4–6, 6–3, 6–4, 7–5, annullando sei match point. Una partita che dimostra l’imprevedibilità di questo sport.

Roland Garros 1974: Borg vs Orantes

Al Roland Garros 1974, Bjorn Borg batté Manolo Orantes con un punteggio di 2-6 6-7 6-0 6-1 6-1. Orantes visse un crollo verticale simile a quello di Sinner contro Cerundolo, ma all’epoca fu addebitato a una semplice stanchezza.

Roland Garros 1984: McEnroe vs Lendl

Il 10 giugno 1984, John McEnroe andò molto vicino a vincere il Roland Garros, ma Ivan Lendl ribaltò la partita vincendo la finale 3-6 2-6 6-4 7-5 7-5. McEnroe aveva una striscia di 42 vittorie consecutive da inizio stagione e conduceva 4-2 nel terzo set prima di andare incontro al destino.

Roland Garros 1999: Agassi vs Medvedev

Nel 1999, Andre Agassi completò il proprio Career Grand Slam vincendo l’unico Slam grazie a una rimonta sull’ucraino Andrei Medvedev. Medvedev, numero 100 del mondo, viveva la cavalcata della vita sconfiggendo anche Sampras e Kuerten, ma la favola non ebbe un lieto fine.

Roland Garros 2026: Fonseca vs Djokovic

Al Roland Garros 2026, Joao Fonseca ha compiuto una rimonta clamorosa contro Novak Djokovic, ribaltando il 24 volte campione Slam al quinto set dopo 4 ore e 53 minuti di battaglia. Un risultato che ha guadagnato all’enfant prodige brasiliano gli ottavi di finale.

Queste rimonte dimostrano come il tennis possa essere imprevedibile e come i fattori fisici e mentali possano giocare un ruolo cruciale in una partita. La prestazione di Sinner a Roland Garros sarà sicuramente un caso di studio per comprendere meglio questi aspetti.