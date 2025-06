Il Roland Garros 2025 sta per incoronare il suo nuovo campione nel torneo maschile, con la finale che vedrà affrontarsi due giovani stelle del tennis: Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Dopo una stagione intensa e ricca di sorprese, il match finale non deciderà solo chi porterà a casa il prestigioso titolo del Grande Slam, ma anche un montepremi particolarmente ricco.

Roland Garros, Sinner batte Djokovic

Jannik Sinner, 23 anni e attuale numero 1 della classifica ATP, ha superato Novak Djokovic, 38 anni e sesto al mondo, in tre set con il punteggio di 6-4, 7-5, 7-6. L’italiano ha conquistato il tie-break dopo aver annullato tre set point sul 4-5 e in finale affronterà Carlos Alcaraz, che ha raggiunto la semifinale grazie al ritiro di Lorenzo Musetti.

Dopo la vittoria contro Djokovic, Sinner ha ringraziato il pubblico per il sostegno a lui e all’avversario. Ha dichiarato di essere soddisfatto di aver raggiunto la finale, sottolineando di aver dato il massimo e di aver gestito bene la situazione. Ha espresso i migliori auguri al serbo per il resto della stagione, definendolo uno dei migliori giocatori nella storia del tennis.

Roland Garros, finale Sinner-Alcaraz: quando e dove vederla in TV

Riguardo alla sfida finale con Alcaraz, Sinner ha ammesso che sarà un incontro difficile, riconoscendo che negli ultimi scontri diretti ha avuto la peggio.

“Cercherò di preparare la finale nel mio giorno libero. Vediamo come andrà. Intanto mi godo questo momento, è speciale nella mia carriera”, ha aggiunto.

La finale del Roland Garros 2025, che vedrà affrontarsi Carlos Alcaraz e Jannik Sinner, si disputerà domenica 8 giugno sul campo Philippe Chatrier, con inizio previsto non prima delle 15:00. L’incontro sarà visibile in diretta televisiva su Eurosport 1 e in streaming su Discovery+, NOW, DAZN e Sky Go.

Roland Garros, il valore del montepremi in palio nella finale

Al Roland Garros il montepremi è sempre molto alto e quest’anno è addirittura aumentato di 3 milioni, raggiungendo 56,352 milioni di euro.

Il premio viene distribuito equamente tra tornei maschili e femminili, singolare e doppio. Per entrare nel tabellone si guadagnano circa 78mila euro, cifra che resta anche in caso di eliminazione al primo turno. Chi arriva al secondo turno incassa 117mila euro, al terzo 168mila.Dagli ottavi in poi i premi crescono rapidamente: 265mila euro per i primi 16, 440mila per i quarti, 690mila per le semifinali.

Alla finale, chi perde riceve 1,275 milioni, mentre il vincitore porta a casa 2,55 milioni di euro.