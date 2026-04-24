Dopo una collaborazione di appena 10 mesi, è finito il rapporto lavorativo tra Claudio Ranieri e la Roma. Ecco il comunicato ufficiale.

Ranieri-Roma, l’addio è ufficiale: la nota della società

La decisione era nell’aria, ora è arrivato anche il comunicato ufficiale: Claudio Ranieri non è più il senior advisor della A.S.

Roma. Da ieri sera erano filtrato notizie sulla decisione dei Franklin, stamane il comunicato ufficiale: “L’AS Roma comunica che il rapporto con Claudio Ranieri è terminato. Il Club desidera ringraziare Claudio per il significativo contributo alla Roma. Ha guidato la squadra in un momento difficile e saremo sempre grati per i suoi sforzi.”

Ranieri, ufficiale l’addio alla Roma. La società: “Piena fiducia in Gasperini”

Come visto è arrivata l’ufficialità della fine del rapporto lavorativo tra Claudio Ranieri e la AS Roma. La società, nella nota, ha confermato la piena fiducia in Gian Piero Gasperini, l’attuale tecnico giallorosso: “guardando al futuro, la nostra direzione è chiara. Il Club è solido, con una leadership forte e una visione ben definita. L’AS Roma verrà sempre al primo posto.

Abbiamo piena fiducia nel percorso che ci attende sotto la guida di Gian Piero Gasperini, con l’obiettivo condiviso di crescere, migliorare e ottenere risultati all’altezza della nostra storia.”