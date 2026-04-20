Finale Atp Monaco: Shelton vince, Cobolli ottiene la maglia autografata di Hummels

A Monaco di Baviera Flavio Cobolli è arrivato fino alla finale dell’Atp 500, dove è stato sconfitto in due set dall’americano Ben Shelton con il punteggio di 6-2, 7-5. Dopo la partita, a sorpresa, il romano ha ricevuto da Mats Hummels una maglia della Roma autografata, ricompensa di un incontro informale tra i due e simbolo di uno scambio di stima che ha alleggerito la delusione sportiva.

Sul piano agonistico, la settimana tedesca ha confermato il talento di Cobolli: eliminata la testa di serie locale Alexander Zverev in semifinale, il giovane azzurro ha messo insieme una prestazione che gli garantirà un significativo avanzamento in classifica.

La dinamica del match

La finale è stata nettamente divisa in due parti: nel primo set Shelton ha imposto il ritmo con un rendimento solido al servizio e con colpi vincenti portando a casa il parziale per 6-2 in poco meno di un’ora.

Nel corso del set il numero degli scambi brevi e delle prime incisive ha favorito lo statunitense, mentre Cobolli ha commesso alcuni errori nei momenti chiave. Il secondo set è stato invece più combattuto: l’azzurro ha tenuto più spesso la battuta e ha trovato ritmo, ma nel momento decisivo è arrivato il break di Shelton nell’undicesimo gioco, che gli ha permesso di servire per il match e chiudere sul 7-5.

L’incontro ha mostrato la capacità di Shelton di gestire i momenti importanti e alcuni limiti di Cobolli nei punti decisivi.

Punti salienti e statistiche

Tra i momenti chiave va ricordato un game nel primo set in cui Cobolli è riuscito ad annullare numerose palle per chiudere il parziale, evidenziando la sua resistenza mentale, ma non è bastato a cambiare la tendenza. Sul piano tecnico si sono alternate armi differenti: l’americano ha sfruttato spesso l’ace e la prima palla per chiudere i punti, mentre l’italiano ha cercato di rompere il gioco con risposte aggressive e variazioni tattiche. Alcuni doppi falli nel momento cruciale hanno pesato sul bilancio finale. Il punteggio e l’andamento sottolineano come la contesa sia stata decisa da pochi scambi a rete e dalla gestione dei punti di pressione.

Conseguenze per classifica e palmarès

Il successo permette a Ben Shelton di aggiungere un altro trofeo al suo palmarès: si tratta del quinto titolo in carriera a livello ATP, il secondo conquistato nel corso del 2026, che conferma la sua crescita nel circuito maggiore. Per Flavio Cobolli la finale rappresenta comunque un traguardo importante: da lunedì il romano tornerà almeno n. 13 al mondo, eguagliando il suo best ranking. Sul versante economico, il montepremi ha ricompensato i protagonisti: al vincitore è destinato un assegno di 478.935 euro, mentre al finalista spettano 257.705 euro, cifre che evidenziano il valore dell’Atp 500 di Monaco di Baviera nel circuito.

Il cammino e il contesto

Il torneo tedesco ha visto Cobolli superare avversari impegnativi prima della finale: una vittoria di grande rilievo è arrivata in semifinale contro Alexander Zverev, match dopo il quale il ragazzo si è lasciato andare a un momento di commozione legato alla dedica al giovane Mattia, tragicamente scomparso e protagonista di un tributo pubblico. Sul fronte degli scontri diretti, la finale rappresentava il sesto incontro tra Cobolli e Shelton, con lo statunitense che ha allungato il vantaggio negli head-to-head. Inoltre, Cobolli è il primo italiano a giocare una finale a Monaco dal 2019, quando Matteo Berrettini si fermò in finale.

Il gesto di Hummels e il post partita

A conclusione della manifestazione si è consumato un episodio che ha catturato l’attenzione: il difensore tedesco Mats Hummels, presente sugli spalti e reduce dall’esperienza nella Roma prima del ritiro, ha incontrato Cobolli e i due hanno effettuato uno scambio di maglie. L’incontro è stato condiviso sui social dallo stesso Hummels, che ha ringraziato il tennista per lo scambio e ha commentato con affetto la prestazione. Cobolli ha ricambiato con parole di stima e una battuta sul futuro incontro a padel, trasformando un momento di sconfitta sportiva in un aneddoto di grande suggestione mediatica e umana.

Prospettive e riflessioni

Nonostante la sconfitta, la trasferta bavarese conferma la traiettoria positiva di Flavio Cobolli nel circuito: la capacità di raggiungere finali di alto livello e di battere giocatori di riferimento come Zverev è un segnale incoraggiante per il prosieguo della stagione. L’esperienza acquisita contro un avversario dallo stile potente come Ben Shelton può essere un utile banco di prova per affinare la gestione dei punti importanti e ridurre gli errori nei momenti decisivi. Sul piano umano, lo scambio con Mats Hummels ha regalato all’azzurro un ricordo significativo, a testimonianza che lo sport offre anche momenti di condivisione e rispetto reciproco.