Roland Garros: tre azzurri nei quarti e possibile derby tra i due Matteo

Tre tennisti italiani raggiungono i quarti di finale al Roland Garros: Flavio Cobolli, Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi. Tra match tirati, tie-break decisivi e una maratona di oltre cinque ore, l'Italia si assicura almeno una semifinale con il possibile derby tra i due Matteo.

Il Roland garros si tinge d’azzurro: tre rappresentanti italiani sono approdati ai quarti di finale del torneo maschile, un risultato senza precedenti sulla terra parigina. Flavio Cobolli, Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi hanno conquistato lo spazio nella seconda settimana grazie a prestazioni che hanno alternato solidità nei turni di servizio, nervi saldi nei tie-break e contraccolpi fisici e mentali superati con determinazione.

Il cammino di Flavio Cobolli: vittoria nervosa ma solida

Il romano Flavio Cobolli, testa di serie numero 10, ha superato lo statunitense Zachary Svajda in quattro set, con il punteggio di 6-2, 6-3, 6-7 (3-7), 7-6 (7-5). La partita è stata caratterizzata da un avvio autoritario di Cobolli, che ha preso il controllo dei primi due set mostrando un servizio efficace e buone soluzioni da fondo campo.

Nel quarto set il match ha vissuto un passaggio di tensione: Cobolli è arrivato avanti 5-1, ha sprecato un match point sul 5-4 e ha dovuto rimandare la chiusura al tie-break, dove però ha ritrovato lucidità e chiuso con autorità.

Il giovane azzurro ha ammesso di aver sofferto la tensione nei momenti decisivi ma ha sottolineato di sentirsi in ottima condizione fisica: “Sono felice, fisicamente sto benissimo.

Non avrei avuto problemi nemmeno a giocare il quinto set”, ha dichiarato dopo il successo. Ora lo attende un avversario di rango, il canadese Felix Auger-Aliassime, numero quattro del seeding, avversario su cui Cobolli vanta precedenti positivi sul cemento.

Matteo Berrettini: ritorno di fiducia dopo anni difficili

Matteo Berrettini ha firmato una prestazione dalle tinte di esperienza e carattere contro l’argentino Juan Manuel Cerundolo, imponendosi per 6-3, 7-6 (7-2), 7-6 (8-6). Dopo un primo set controllato, il romano ha gestito con freddezza i due tie-break consecutivi, in particolare dominando il secondo 7-2. Nel terzo set il match ha offerto momenti di tensione: Cerundolo è arrivato a servire per il set e ha avuto più occasioni, ma Berrettini ha annullato tre set point e rimontato per chiudere 8-6 nel tie-break.

Il ritorno di Berrettini nelle fasi avanzate di uno Slam assume valore simbolico dopo stagioni condizionate da infortuni. L’azzurro non ha nascosto l’emozione e l’orgoglio per la prestazione: “È stato un incontro durissimo, nel terzo set ero indietro ma ho lottato. Sono orgoglioso di me”. Nei quarti Berrettini troverà il connazionale Matteo Arnaldi, con cui potrebbe andare in scena un suggestivo derby italiano.

Il significato del risultato per Berrettini

Per Berrettini questo risultato rappresenta una significativa iniezione di fiducia: recuperare efficacia nei punti importanti e vincere confronti ravvicinati al tie-break dimostra una ritrovata solidità mentale. Il match ha messo in evidenza la sua capacità di gestire la pressione, aspetto fondamentale in un torneo del Grande Slam.

Matteo Arnaldi: l’epopea contro Frances Tiafoe

La vittoria più sofferta è arrivata da Matteo Arnaldi, che ha superato Frances Tiafoe in una maratona da oltre cinque ore e venti minuti con il punteggio di 7-6 (7-5), 6-7 (5-7), 3-6, 7-6 (7-5), 6-4. Arnaldi ha vissuto momenti di difficoltà, subendo il terzo set e trovandosi sotto 4-1 nel quarto con due break contro, ma ha saputo ricucire, vincere il tie-break e portare la contesa al set decisivo. Nel quinto parziale il ligure ha strappato il servizio al momento giusto e, malgrado la stanchezza di entrambi i giocatori, ha chiuso al terzo match point.

L’allenatore gli aveva suggerito di accorciare gli scambi e attaccare le seconde di servizio, cambiamenti tattici che si sono rivelati determinanti nella rimonta. Arnaldi ha messo in campo grande vena difensiva, recuperi di alta qualità e la lucidità necessaria per sfruttare le poche opportunità decisive.

Impatto e prospettive

Questo successo proietta Arnaldi verso un confronto di grande fascino: il derby con Berrettini vale un posto in semifinale e garantisce già che almeno un italiano sarà in corsa fino alle fasi finali del torneo. La prestazione di Arnaldi dimostra resistenza fisica e maturità tattica, qualità fondamentali su una superficie di endurance come la terra battuta.

Che cosa cambia nel tabellone e cosa aspettarsi

Con l’eliminazione di alcuni favoriti, la porzione alta del tabellone è ora dominata dal tricolore: i tre azzurri hanno approfittato della finestra aperta e hanno saputo trasformare le opportunità in risultati concreti. L’immediata ricaduta è la certezza di un italiano in semifinale, ma la sfida tra Berrettini e Arnaldi al prossimo turno sarà la prova più eloquente del valore attuale del movimento tennistico italiano.

In vista dei quarti, contano non solo le qualità tecniche ma anche la gestione delle energie e la capacità di recupero, poiché molti incontri si sono risolti al quinto set o dopo tie-break combattuti. La settimana decisiva del torneo metterà alla prova tutte queste componenti.

In conclusione, la giornata parigina ha consegnato all’Italia un motivo di orgoglio: tre giocatori in grado di competere ai massimi livelli sulla terra rossa, pronti a trasformare la storica occasione in qualcosa di ancora più grande.