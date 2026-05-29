Sinner eliminato al Roland Garros: Cerundolo ribalta la partita e scoppia la polemica

Jannik Sinner esce al secondo turno del Roland Garros dopo un calo fisico che ha riaperto la partita a Juan Manuel Cerundolo; la vicenda è stata commentata anche da Aryna Sabalenka e potrebbe avere effetti sul ranking Atp.

Il tabellone del Roland Garros ha riservato un risultato a sorpresa quando Jannik Sinner, numero uno del mondo, è stato eliminato da Juan Manuel Cerundolo in una partita che ha vissuto una clamorosa svolta fisica. Dopo aver vinto i primi due set con autorità, l’azzurro ha accusato un malessere che ha inciso profondamente sull’andamento del match, trasformando una possibile vittoria in una sconfitta in cinque set per 6-3, 6-2, 5-7, 1-6, 1-6.

La dinamica del match e il punto di rottura

Nel primo segmento della sfida Sinner ha imposto il proprio gioco con un ritmo elevato, conquistando il primo e il secondo set in modo deciso. La partita sembrava ormai indirizzata a favore del numero uno, che aveva sfruttato efficacemente il servizio e il gioco aggressivo da fondocampo.

Tuttavia, a metà del terzo parziale qualcosa è cambiato: un calo di energie e sintomi evidenti di malessere hanno costretto il giocatore italiano a fermarsi in più occasioni e a chiedere l’intervento del fisioterapista.

I segnali tecnici della flessione

Dal punto di vista tattico si è osservata una diminuzione della velocità negli spostamenti e una perdita di incisività nei colpi.

Il rovescio, solitamente solido, è diventato meno penetrante e il servizio ha perso percentuale con la prima palla. Questi fattori hanno favorito l’avanzata di Cerundolo, che ha mostrato grande lucidità nel capitalizzare l’inerzia favorevole e ha infilato una serie di game consecutivi che hanno ribaltato il parziale.

Il malessere di Sinner: diagnosi sul campo e reazioni

Durante il terzo set l’azzurro ha chiesto l’assistenza medica dichiarando il bisogno di vomitare e mostrando segnali di disidratazione. In campo è ricorso a rimedi immediati come l’uso di un collo refrigerante e brevi pause per cercare sollievo; nonostante ciò, la condizione fisica non è migliorata a sufficienza e la partita si è progressivamente compromessa.

Cosa ha detto Sinner

In conferenza stampa il giocatore ha ammesso di aver perso energie a metà del terzo set: “Non mi sentivo molto bene“, ha spiegato, sottolineando la difficoltà di accettare una sconfitta nelle condizioni attuali ma anche la necessità di recuperare sia fisicamente che mentalmente. L’interpretazione pubblica del suo malessere ha posto l’accento su come il caldo e la gestione degli sforzi possano incidere in partite così prolungate.

Le conseguenze sul ranking e il punto di vista degli altri protagonisti

La sconfitta non cancella la qualità del palmarès di Sinner ma ha effetti concreti sul ranking Atp: pur uscendo prematuramente dal torneo, il campione ha guadagnato punti rispetto all’anno precedente, con possibili variazioni nelle posizioni relative ai diretti rivali. Dal circuito sono arrivate parole di supporto e comprensione: lo stesso suo avversario ha dichiarato di ritenersi fortunato e dispiaciuto per quanto accaduto.

Il commento di Aryna Sabalenka

Anche la numero uno del ranking Wta, Aryna Sabalenka, ha speso parole di vicinanza nel corso della conferenza stampa successiva alla sua vittoria: “Sono stata dalla sua parte fino all’ultimo momento“, ha detto, ammettendo il dispiacere per la sofferenza mostrata da Sinner e la speranza che possa tornare più forte. Questo scambio di solidarietà tra colleghi evidenzia come, oltre alla competizione, nel tennis rimanga forte il senso di comunità tra atleti.

L’analisi finale: lezioni e prospettive

La partita offre diversi spunti: dal ruolo del clima e della preparazione atletica nelle maratone sul rosso, alla gestione strategica delle energie durante gli Slam. Per Sinner si apre un periodo di recupero e riflessione per preparare i prossimi appuntamenti e per limitare il rischio di ricadute. Per Cerundolo, invece, la vittoria rappresenta un trampolino per proseguire la corsa nel torneo con rinnovata fiducia.

Implicazioni per il circuito

Oltre all’impatto individuale, la vicenda richiama l’attenzione sull’importanza di protocolli di assistenza rapida e sulla necessità, per i team tecnici, di pianificare interventi preventivi in ambienti caldi. Il match rimarrà nelle cronache come esempio di come fattori esterni possano ribaltare l’esito di un incontro apparentemente in controllo.

In sintesi, l’eliminazione di Sinner al Roland Garros è il risultato di una combinazione tra una prestazione avversaria determinata e un problema fisico che ha inciso sull’esito finale. Le reazioni di colleghi e team lasciano intendere che, oltre alla delusione del momento, ci sia fiducia in un pronto ritorno ai livelli più alti.