Luciano Darderi eliminato al quinto set al Roland Garros: come è andata la sfida con Comesana

La corsa di Luciano Darderi al Roland Garros si è interrotta dopo una battaglia lunga e incerta conclusa al quinto set. L’azzurro, reduce da una stagione intensa sulla terra battuta, ha lottato fino all’ultimo punto contro l’argentino Francisco Comesana, che ha firmato la vittoria con il punteggio di 6-7, 6-4, 4-6, 6-2, 4-6. La partita, prolungatasi per oltre quattro ore, ha alternato momenti di supremazia dell’uno e dell’altro, con break decisivi e scambi lunghi che hanno messo a dura prova la resistenza fisica e mentale dei due giocatori.

La dinamica del match

Sin dalle prime fasi il confronto si è rivelato equilibrato: il primo set si è deciso al tie-break, dove Comesana ha avuto la meglio, mentre Darderi ha saputo reagire nel secondo parziale strappando il servizio al momento opportuno per impattare 1-1. Il terzo set ha riportato avanti l’argentino dopo un break nel finale, ma l’azzurro non si è arreso e ha risposto con autorità nel quarto set, imponendosi per 6-2 e forzando il set decisivo.

Nel quinto parziale, tuttavia, la maggiore determinazione di Comesana nei momenti chiave gli ha permesso di chiudere sul suo servizio e conquistare il pass per il turno successivo.

Fattori decisivi

Numerosi sono stati gli elementi che hanno determinato l’esito: la gestione dei turni di servizio, l’efficacia della prima palla di Comesana e la capacità di Darderi di reagire nei momenti di pressione.

Sul piano fisico, la lunga sequenza di incontri disputati nelle settimane precedenti ha pesato sull’azzurro, che nelle fasi finali del match ha mostrato segni di affaticamento. Non sono mancate le tensioni: episodi di nervosismo hanno portato Darderi a discutere con il giudice di sedia per rumori dalla tribuna, segnale della pressione che si respirava sul campo.

Contesto degli azzurri a Parigi

La serata sul Philippe-Chatrier non ha visto solo Darderi in campo: altri italiani hanno raccolto risultati contrastanti. Flavio Cobolli ha centrato il terzo turno superando in tre set il cinese Wu con un netto 6-4, 6-4, 6-4, mentre Matteo Berrettini ha iniziato la sua partita con un primo set conquistato 6-4 contro il francese Rinderknech. Matteo Arnaldi, impegnato contro il greco Tsitsipas, ha vinto il primo set al tie-break ma ha poi perso il secondo, mantenendo comunque il match vivo. La giornata ha visto anche la clamorosa uscita di Jannik Sinner, costretto al ritiro per un malore nel quinto set contro Juan Manuel Cerundolo, un evento che ha scosso l’intero torneo.

Impatto sui prossimi turni

L’eliminazione di Darderi apre spazio nella parte di tabellone di Comesana, che ora affronterà un nuovo avversario con fiducia dopo aver superato una prova così intensa. Per gli azzurri rimasti, l’attenzione si concentra sulla necessità di gestire energie e recupero: Cobolli dovrà prepararsi al terzo turno contro il vincente del confronto fra Learner Tien e Facundo Díaz Acosta, mentre Berrettini e Arnaldi dovranno sfruttare i prossimi giorni per rimettere a punto condizione e tattica su una superficie impegnativa come la terra rossa.

Bilancio e prospettive

La prestazione di Darderi, sebbene conclusasi con una sconfitta, lascia spunti positivi: la capacità di rimontare e forzare il quinto set dimostra un carattere solido e un buon livello tecnico su questa superficie. Tuttavia, la frequenza di match nelle settimane precedenti e l’usura fisica restano fattori da valutare in vista dei prossimi appuntamenti stagionali. Per l’Italia tennistica, i risultati alterni di questa fase del torneo evidenziano sia la profondità del vivaio sia la necessità di gestire meglio il calendario per preservare freschezza e rendimento nei grandi eventi.

Le parole che restano

Al di là del risultato, il match ha confermato come al Roland Garros ogni partita possa trasformarsi in una maratona psicologica oltre che fisica. L’uscita di scena di Darderi e il ritiro di Sinner sono promemoria della fatica che comporta affrontare Slam consecutivi, mentre le vittorie di Cobolli e la tenacia di Arnaldi mantengono viva la presenza italiana nel torneo. I prossimi giorni saranno decisivi per capire chi tra gli azzurri saprà convertire le esperienze parigine in ambizioni future.