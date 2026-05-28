Giugno 2026: dieci festival da non perdere

Giugno 2026: l’estate dei festival entra davvero nel vivo, soprattutto in Europa, con una serie di appuntamenti che coinvolgono Albania, Bulgaria, Germania, Italia, Spagna, Svizzera e Stati Uniti. Ce n’è sempre davvero per tutti i gusti, come si evince dalla nostra selezione dei dieci festival da non perdere.
UNUM
04-08 giugno 2026
Shengjin, Albania
headliners: &ME, Ben Klock, Ricardo Villalobos
unumfestival.com
WORLD CLUB DOME
05-07 giugno 2026
Francoforte, Germania
headliners: Eric Prydz, James Hype, Miss Monique
VISION OPEN AIR
13 e 19 giugno 2026
Milano, Italia
headliners: East End Dubs, Franky Rizardo, ¥ØU$UK€ ¥UK1MAT$U
amnesiamilano.com
FLORA SONICA
14 giugno 2026
Cecina, Italia
headliners: Chris Stussy, Cole, Locklead
tinisoundgarden.it
SÓNAR
18-20 giugno 2026
Barcellona, Spagna
headliners: Amelie Lens, Charlotte de Witte, The Prodigy
sonar.es
OFFSÓNAR
18-21 giugno 2026
Barcellona, Spagna
headliners: Keinemusik, Mau P, Mochakk
offsonar.co
ZOMBIE APOCALYPSE
19-20 giugno 2026
Long Beach, Stati Uniti
headliners: Borgore, Skull Machine, [IVY]
AURA
19-21 giugno 2026
Sofia, Bulgaria
headliners: 999999999, ALOX, Armin van Buuren
aurafestival.bg
ELECTRIC FOREST
25-28 giugno 2026
Rothbury, Stati Uniti
headliners: Chris Lake, Kaskade, Purple Disco Machine
electricforest.com
SOLARIS
26-28 giugno 2026
Verbier, Svizzera
headliners: Carl Craig, Joe Claussell, Mirko Loko
solarisfestival.art
foto d’apertura: OFFsónar