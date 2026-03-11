Brunch Electronik Festival 2026: la programmazione del festival

Il Brunch Electronik Festival amplia la propria edizione 2026 e completa la lineup annunciando una terza giornata di programmazione. L’evento si terrà ora da venerdì 7 a domenica 9 agosto al Parc del Fòrum di Barcelona, confermandosi come uno degli appuntamenti più rilevanti dell’estate europea dedicata alla musica elettronica. Con l’estensione a tre giorni, il festival rivela anche l’ultima ondata di artisti che completano il cartellone.

Tra i nuovi nomi figurano The Blaze in versione DJ set, il duo italiano Mind Against, il progetto del producer tedesco Parra for Cuva, oltre a RY X in formato DJ set e alla DJ e producer Marian Ariss. La giornata conclusiva della domenica amplia ulteriormente il raggio musicale della manifestazione, offrendo al pubblico più tempo per esplorare alcune delle traiettorie più interessanti della scena elettronica contemporanea. Affacciato sul Mediterraneo, il Parc del Fòrum è ormai una delle cornici simbolo della stagione estiva di Barcellona, scenario che negli ultimi anni ha contribuito a definire l’identità internazionale del festival.

I nuovi annunci si aggiungono a una lineup già ricca di figure di primo piano della club culture globale, tra cui Eric Prydz, Kaytranada, Jeff Mills, Jamie Jones, Luciano, Floating Points con live set, Chaos in the CBD, I Hate Models e Deborah de Luca, accanto a numerosi altri artisti tra house, techno e live elettronica. Con l’aggiunta della domenica, sono ora disponibili i pass per l’intero weekend di tre giorni, che permettono l’accesso completo al programma del festival. I biglietti giornalieri saranno annunciati nelle prossime settimane. La programmazione completa — che include oltre settanta artisti tra headliner internazionali, protagonisti della scena club e nuovi talenti — conferma il Brunch Electronik Festival come uno dei principali appuntamenti europei dedicati alla musica elettronica all’aperto.

Brunch Electronik Festival: la lineup completa

999999999 | Acid Arab (Live) | Âme DJ b2b Trikk | Amémé b2b LP Giobbi | B1N0 | BASHKKA b2b Sally C | Biig Piig | BIXBITA | Brieela | CamelPhat | Cassius (Live) | Chaos in the CBD | Dani6ix & IZZKID | Deborah de Luca | Deer Jade | DJ Sweet6teen | Doudou MD | Enzo Siragusa | Eric Prydz | Flashy Ice Cream | Floating Points (Live) | Gigi Ros | Gusset | I Hate Models | Ignez | INEXXSTABLE | Jamie Jones | JAMIIE | Jeff Mills | Jen Cardini | Jovedry | Julian Anthony | Juliet Fox | Kaytranada | Kevin de Vries | Klara Missyle | Lildami | Luciano | Marian Ariss | Marrøn | Massano | Mau P | Max Dean | Mercè | Mind Against | Miss Monique | Nadi Cabbad | NHYMPH | Nuup | Paramida | Parra for Cuva | Paul Kalkbrenner | PAULA GM | Rødhåd | RY X (DJ) | Seth Troxler | Shanti Celeste | SNTS | SYREETA | The Blaze (DJ) | Wade | Yu Su

