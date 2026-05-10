Un grave incendio è scoppiato in una carrozzeria di Settimo Torinese. Il Comune ha diramato lo stato di allerta e i palazzi vicini sono stati evacuati.

Incendio in una carrozzeria a Settimo Torinese: soccorritori al lavoro

In via Ceres, a Settimo Torinese, è scoppiato un incendio in una carrozzeria, che ha portato all’evacuazione di molte abitazioni vicine.

Tutto è accaduto questa mattina, domenica 10 maggio, ed era anche emersa la notizia del rinvenimento del cadavere di una donna in una cascina, fortunatamente smentita da Azienda Zero. Sul posto stanno lavorando decine di soccorritori tra vigili del fuoco e personale sanitario.

Secondo le prime notizie, l’incendio potrebbe essersi originato da un cumulo di materiale accatastato nell’area della carrozzeria che era chiusa.

Le fiamme hanno perso il controllo, avvolgendo la vegetazione e il capannone dell’attività. Si è sviluppata un’alta colonna di fumo, visibile a chilometri di distanza.

Incendio a Settimo Torinese: palazzi evacuati e allerta del Comune

“L’incendio è ancora in corso, sono sul posto i vigili del fuoco, le forze dell’ordine e la polizia locale.

Si chiede di tenere chiuse le finestre” ha avvertito il Comune di Settimo Torinese. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco ma al loro arrivo le fiamme erano già altissime e le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza sono andate avanti a lungo.

Vigili del fuoco e personale sanitario hanno avviato le operazioni di evacuazione di una palazzina vicina per via del fumo intenso che ha colpito la zona. Per fortuna nessuna persona ha subito conseguenze fisiche. L’area è stata transennata e isolata per consentire di effettuare i rilievi e capire l’origine dell’incendio.