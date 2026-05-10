Malattie rare, il popolo AISLA in marcia verso San Pietro: udienza privata con Papa Leone XIV

Oltre 200 persone tra pazienti, familiari, caregiver, volontari e rappresentanti territoriali di AISLA hanno partecipato a Roma a un corteo silenzioso e simbolico in occasione dell’Assemblea nazionale 2026 dell’associazione. La marcia, partita da Piazzale dei Tribunali e proseguita lungo Via del...

Oltre 200 persone tra pazienti, familiari, caregiver, volontari e rappresentanti territoriali di AISLA hanno partecipato a Roma a un corteo silenzioso e simbolico in occasione dell’Assemblea nazionale 2026 dell’associazione. La marcia, partita da Piazzale dei Tribunali e proseguita lungo Via della Conciliazione, si è conclusa in Vaticano con un’udienza privata con Papa Leone XIV. Una giornata dedicata alla testimonianza, alla vicinanza e alla difesa della dignità delle persone che vivono con la Sla.

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