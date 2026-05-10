Francesca Manzini ha parlato della sorella Lilli, che le ha inviato un messaggio al Grande Fratello Vip.

Francesca Manzini ha parlato della sorella al Grande Fratello Vip, ma le sue parole hanno lasciato gli altri inquilini perplessi. Le due hanno un rapporto molto particolare.

GF Vip, Francesca Manzini sulla sorella Lilli: “Mi ha querelato?”

Francesca Manzini ha parlato in diverse occasioni della sorella Lilli del loro rapporto particolare.

Le due non si frequentano molto, tanto che si definiscono entrambe “due figlie uniche“. Durante la puntata andata in onda venerdì 8 maggio, Ilary Blasi ha annunciato una sorpresa per la concorrente. “Tua sorella ti sta seguendo e ha qualcosa da dirti” ha dichiarato. “Mi ha querelato?” ha chiesto subito la concorrente.

In realtà, Lilli le ha mandato un videomessaggio in cui ha dichiarato che anche se non si vedono spesso la ama ed è orgogliosa di lei.

Gli inquilini del GF Vip, però, hanno notato la battuta sulla querela e le hanno chiesto spiegazioni. “No, non stavo sdrammatizzando o giocando, ero seria, perché io la conosco” ha dichiarato Francesca Manzini.

“Allora è grave la cosa, credevo fosse una battuta” ha dichiarato Raimondo Todaro. “Al posto di querelarti lei ha fatto l’esatto contrario” ha aggiunto Renato Biancardi. “Perché ho pensato che mi potesse querelare davvero? Lo so io perché lo penso. Lo so, ma non ne parlerò” ha aggiunto la concorrente.

Francesca Manzini sulla sorella Lilli: le dichiarazioni

“Lei dice di volermi bene, lo so, mi riconosce i meriti, quello che ha sempre detto. Lei però non vuole vivermi e mi vorrà vivere solo quando… Mi fa male, ma l’ho accettato” sono le dichiarazioni di Francesca Manzini. “Lei fugge. Ogni tanto ha provato a riavvicinarsi, ma poi ricade in cose vecchie e le fa male. Però ci vado di mezzo sempre io che non c’entro nulla. Ho anche provato a viverla fuori, ma lei poi sa che io torno a casa con nostra madre” ha dichiarato la gieffina.

“Un rapporto tra noi due? Fino anche lei mi saprà lì, rivedrà quella via di casa, lei non mi vorrà mai vivere. Lei me lo disse, ‘io ti vivrò quando saremo io e te da sole’. Io non sono mai stata d’accordo” ha aggiunto la concorrente, colpendo molto gli inquilini e i telespettatori.