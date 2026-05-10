Tra i possibili naufraghi per la prossima edizione de l’Isola dei Famosi è uscito fuori il nome di Walter Nudo. L’attore e conduttore su Instagram ha risposto così.

Walter Nudo torna all’Isola dei Famosi?

Come saprete sarà una edizione tutta nuova la prossima dell‘Isola dei Famosi, per prima cosa per quanto riguarda la location.

Niente più Honduras ma Filippine. Alla conduzione si parla di Belen Rodriguez mentre cominciano a uscire i nomi dei possibili concorrenti. Tra questi si parla di Walter Nudo, che per primo vince il reality nel 2003. Su Instagram l’attore ha risposto così a questa possibilità.

Walter Nudo torna all’Isola dei Famosi? “Ho bisogno di soldi, ma….”

Si parla di Walter Nudo come possibile concorrente all’Isola dei Famosi 2026. L’attore si è sfogato su Instagram con un lungo monologo: “Sì, ho dato la mia disponibilità, è vero, ma devo dirti che non ce la faccio, non ce la faccio, non ce la faccio. Dopo vent’anni devo tornare ancora all’Isola dei Famosi? Ho bisogno di soldi? Sì, ca***.

Ne ho bisogno. Ho sbagliato, ho fatto le mie scelte, ho fatto quello che è… Insomma ho bisogno di soldi e forze me li danno pure, anche un bel pò. Ma il fatto di andare è la scelta giusta? Questo mi domando.” Walter Nudo ha continuato nel suo sfogo: “Ma io devo tornare in un contenitore che non ha più nulla da dirimi dopo 23 anni dalla mia partecipazione? Devo tornare ancora lì? Ma la gente ti guarda in faccia e ti giudica: ‘tu l’hai fatto per questo’.” Molti utenti hanno apprezzato la sincerità di Walter, tra chi lo invita ad andare e chi lo invita a seguire la propria strada.