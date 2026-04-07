Sarà un "Isola dei Famosi" rivoluzionaria, tantissime infatti le novità ma, chi sarà il nuovo inviato?

La prossima sarà un edizione de “L’Isola dei Famosi” davvero rivoluzionaria, soprattutto per il fatto che, a quanto si apprende, il reality non sarà più in diretta ma verrà registrato a breve. Novità anche per quanto riguarda il nome del nuovo inviato, ecco l’ultima indiscrezione.

L’Isola dei Famosi 2026: rivoluzione in vista?

Negli ultimi giorni si susseguono indiscrezioni circa la nuova edizione de “L’Isola dei Famosi” che, da quanto trapela, potrebbe essere davvero rivoluzionaria. Innanzitutto pare ci sia l’addio alla diretta, elemento che fino a oggi era stato centrale, oltre che molto amato dal pubblico. Le registrazioni, infatti, dovrebbero partire tra giugno e luglio con la messa in onda in autunno. Cambia anche la location, addio all’Honduras e un benvenuto alle Filippine. E la conduzione? Sembrava certa la conferma di Veronica Gentili ma, nelle ultime ore, è uscito a sorpresa il nome di Belen Rodriguez! Conferme ufficiali ancora non ce ne sono ma, secondo le indiscrezioni, chi sarà invece il nuovo inviato?

Isola dei Famosi 2026, chi sarà il nuovo inviato? L’ultima indiscrezione

In attesa di avere conferme ufficiali su tutto ciò che riguarda la nuova edizione de “L’Isola dei Famosi“, dal format alla conduzione, soffermiamoci su chi potrebbe essere il nuovo inviato. A lanciare una clamorosa indiscrezione ci ha pensato su Instagram Amedeo Venza: “Giuseppe Giuffrè probabile inviato per la nuova edizione”. Sarà davvero così? Di certo per il ballerino e coreografo 33enne sarebbe un bel passo avanti!