Il 23 maggio 2026 il campionato si è chiuso con una gara piena di tensione e ribaltamenti: allo stadio Dall’Ara Bologna e Inter hanno impattato sul 3-3, in un match che ha sommato spettacolo e fisiologiche tensioni da ultima giornata. La posta in palio era soprattutto onorevole, ma la partita ha assunto subito i toni di una vera battaglia tattica, con continui capovolgimenti di fronte e momenti decisivi che hanno segnato l’andamento del match.

La cronaca registra una partita vivace: al 22′ una punizione di Dimarco ha portato in vantaggio l’Inter, ma la reazione del Bologna è stata immediata con Bernardeschi al 25′ e poi con Pobega prima dell’intervallo. All’inizio della ripresa è arrivato il 3-1 su autogol di Zielinski; nel secondo tempo però l’Inter è riuscita a risalire con le reti di Esposito e Diouf, quest’ultimo autore del gol del pareggio all’86’.

A fine gara la squadra di Chivu ha chiuso la Serie A a quota 87 punti, con 89 gol segnati e 35 subiti, mentre il Bologna si è piazzato ottavo con 56 punti.

La cronaca del match

Il match è stato una successione di fasi ben definite: l’Inter ha sbloccato il punteggio grazie a una punizione calciata da Dimarco al 22′, una giocata che ha confermato la qualità su palla inattiva del laterale nerazzurro, eletto Mvp del campionato 2026/2026.

Il pareggio del Bologna è arrivato tre minuti dopo con Bernardeschi, bravo a finalizzare una ripartenza studiata. La squadra di Italiano ha continuato a premere e ha trovato il vantaggio prima dell’intervallo con Pobega, un gol nato da una conclusione deviata che ha sorpreso la difesa ospite. La partita, quindi, ha cambiato ritmo più volte e ha mostrato luci e ombre per entrambe le formazioni.

Primo tempo

Nei primi 45 minuti il Bologna ha costruito la maggior parte delle opportunità, sfruttando il pressing alto e la rapidità delle transizioni: tentativi di Freuler, Rowe e Castro hanno fatto capire la volontà di dominare territorialmente. L’Inter, pur partendo con un atteggiamento più coperto, ha saputo colpire su palla inattiva con la splendida punizione di Dimarco, una giocata che ha messo in evidenza la capacità di sfruttare i dettagli. La presenza in infermeria ha influenzato le scelte: assenze come quella di Frattesi per un affaticamento e l’infortunio di Orsolini nel Bologna hanno inciso sulle rotazioni dei due allenatori.

Ripresa e rimonta

All’inizio della ripresa è arrivato un episodio sfortunato: un autogol di Zielinski ha ampliato il divario, ma l’Inter non si è arresa. La reazione è stata graduale e concreta: al 64′ la combinazione in area ha portato alla rete di Esposito, che ha riaperto la partita. Nel finale la freschezza dei cambi e una ripartenza ben costruita hanno permesso a Diouf di trovare il gol del pari all’86’, con un assist prezioso proveniente dalla panchina. La rimonta racconta la capacità mentale della squadra di Chivu di restare in partita nonostante le difficoltà incontrate nella fase difensiva.

Conseguenze e bilancio della stagione

Il pareggio del 23 maggio 2026 non ha scalfito i risultati stagionali già ottenuti dall’Inter, che ha comunque centrato uno score ragguardevole: lo scudetto e la Coppa Italia confermano una stagione da ricordare, mentre i numeri finali (87 punti, 89 gol fatti, 35 subiti) testimoniano equilibrio tra efficacia offensiva e solidità difensiva. Per il Bologna la stagione si chiude con un buon piazzamento all’ottavo posto e con spunti positivi da valorizzare, anche se il futuro di Vincenzo Italiano e le scelte societarie restano temi aperti nei prossimi giorni.

Aspetti tecnici e spunti tattici

Dal punto di vista tattico la partita ha offerto diversi spunti: il Bologna ha mostrato come un sistema aggressivo possa mettere in crisi letture difensive avversarie, mentre l’Inter ha dimostrato resilienza nel saper sfruttare le situazioni su palla inattiva e la profondità dei cambi. L’episodio dell’autogol evidenzia come la gestione degli impegni e la concentrazione nei primi minuti della ripresa possano risultare decisive, mentre le reti di rimonta sottolineano l’importanza di avere alternative offensive pronte a incidere. In sintesi, un confronto che ha messo in luce tanto il valore individuale quanto l’adattabilità collettiva.