Mondiali 2026, la guida agli orari delle partite per chi guarda dall’Italia

I Mondiali 2026 saranno il torneo più esteso nella storia della competizione, non solo per il nuovo formato a 48 nazionali e 104 partite, ma anche per la distribuzione geografica delle sedi tra Stati Uniti, Messico e Canada.

Per il pubblico italiano, il primo dato da fissare è semplice: tutti gli orari indicati in questo articolo saranno sempre convertiti secondo l’ora italiana.

Il calendario ufficiale FIFA usa come riferimento l’Eastern Time, mentre le città ospitanti sono distribuite tra area orientale, area centrale e costa occidentale del Nord America, con differenze che incidono in modo diretto sulla fruizione televisiva in Italia.

Questo significa che alcune gare cadranno in fasce comode, tra tardo pomeriggio e prima serata, mentre altre porteranno gli appassionati davanti allo schermo a notte fonda o addirittura all’alba.

La particolarità dell’edizione nordamericana nasce proprio da qui: un solo torneo, tre Paesi organizzatori, sedici città ospitanti e una programmazione che, vista dall’Italia, attraverserà praticamente tutta la giornata.

Le fasce più comode per l’Italia

Per il pubblico italiano, la parte più favorevole della fase a gironi sarà quella compresa tra le 18:00 e le 22:00. In questa finestra rientrano gare che possono essere seguite nel tardo pomeriggio, durante la cena o in piena prima serata, senza obbligare il tifoso a restare sveglio fino a notte fonda.

L’apertura tra Messico e Sudafrica, in programma a Città del Messico giovedì 11 giugno, cadrà alle 21:00 italiane e sarà uno degli appuntamenti più accessibili dell’intero calendario iniziale. Lo stesso vale per Canada contro Bosnia-Erzegovina, prevista a Toronto venerdì 12 giugno sempre alle 21:00 in Italia.

Anche alcune sfide europee avranno una collocazione favorevole: Germania contro Curaçao si giocherà alle 19:00 italiane, mentre Inghilterra contro Croazia arriverà alle 22:00, un orario ancora sostenibile per chi vuole seguire una partita di cartello senza stravolgere la giornata successiva. In questa fascia rientra anche Spagna contro Capo Verde, fissata alle 18:00 italiane, esempio utile per capire come non tutto il calendario nordamericano sarà penalizzante per chi guarda dall’Europa. La vera differenza la faranno le sedi: le gare ospitate nell’area orientale o centrale del continente saranno spesso più gestibili, mentre quelle collocate sulla costa occidentale tenderanno a slittare verso la notte italiana.

Per questo, prima ancora del nome delle nazionali, sarà importante guardare città e stadio: da lì si capirà subito se una partita sarà da divano serale o da sveglia puntata.

Le gare notturne e quelle all’alba

La seconda metà del calendario sarà quella più impegnativa per il pubblico italiano, perché molte gare entreranno nella fascia notturna.

Le 23:00 rappresentano ancora un orario sostenibile per chi vuole seguire una partita importante senza arrivare all’alba, ma già mezzanotte cambia il ritmo della visione: Brasile contro Marocco, Scozia contro Marocco, Arabia Saudita contro Uruguay e Uruguay contro Capo Verde sono esempi di appuntamenti che iniziano quando in Italia la giornata è ormai chiusa.

All’01:00 si entra nella notte piena, con gare come Ghana contro Panama e Panama contro Croazia; alle 02:00 il sacrificio aumenta, come nel caso di Norvegia contro Senegal o delle sfide collocate a Kansas City, New York New Jersey, Seattle e Mexico City nelle varie fasi del torneo. Le 03:00 e le 04:00 saranno le fasce più dure per chi lavora il giorno dopo: qui pesano sedi come Los Angeles, Guadalajara, Monterrey, Dallas, Kansas City e San Francisco Bay Area. Ancora più selettiva la fascia delle 05:00, presente per gare giocate a Vancouver e Seattle, mentre le 06:00 italiane diventeranno una vera sveglia calcistica, soprattutto per alcune partite programmate sulla costa occidentale. La logica è chiara: quando a Los Angeles, San Francisco, Seattle o Vancouver si gioca nel pomeriggio o in prima serata locale, in Italia si finisce tra notte avanzata e mattino. Per questo, chi segue statistiche calcio, calendari e trend delle nazionali dovrà considerare non solo la forza delle squadre, ma anche la fascia di visione: il fuso può trasformare una gara interessante in un appuntamento da registrare o da recuperare.

Dai sedicesimi alla finale, il calendario diventa più selettivo

Con l’ingresso nella fase a eliminazione diretta, il calendario cambia ritmo: non ci sono più giornate costruite intorno a molti incontri ravvicinati, ma appuntamenti più pesanti, spesso distribuiti in fasce pensate anche per il pubblico globale.

Dai sedicesimi di finale in avanti, il tifoso italiano dovrà comunque continuare a fare attenzione alla sede della gara.

Alcune partite resteranno in orari comodi, tra tardo pomeriggio e sera, mentre altre finiranno ancora nella notte, soprattutto quando si giocherà in città occidentali o in stadi collocati nell’area centrale con avvio serale locale.

Gli ottavi e i quarti saranno quindi la fase più irregolare da questo punto di vista: una gara a Houston, Philadelphia, Boston o New York New Jersey potrà essere più semplice da seguire, mentre appuntamenti a Seattle, Vancouver, Los Angeles o San Francisco Bay Area tenderanno a pesare di più sul pubblico europeo.

La parte più favorevole arriva però nel tratto decisivo. Le due semifinali sono fissate in una fascia molto più accessibile per l’Italia, con Dallas e Atlanta come sedi scelte per le gare che decideranno le finaliste.

Ancora meglio la finale: domenica 19 luglio, al New York New Jersey Stadium, l’atto conclusivo è previsto alle 21:00 italiane, un orario da grande evento televisivo in prima serata. È una scelta importante, perché permette al pubblico europeo di seguire la partita più attesa senza dover fare i conti con la notte fonda, trasformando l’ultima gara del torneo in uno degli appuntamenti più comodi di tutta la competizione.

Guida pratica ai fusi delle sedi

Per orientarsi senza confusione, il modo più semplice è dividere la mappa del torneo in blocchi geografici. Il primo è quello orientale: New York New Jersey, Boston, Philadelphia, Miami, Atlanta e Toronto sono le sedi più favorevoli per il pubblico italiano, perché durante il periodo della competizione hanno 6 ore di differenza rispetto all’Italia.

Una gara giocata nel primo pomeriggio locale può quindi diventare un appuntamento serale, mentre una partita in prima serata nordamericana scivola già nella notte italiana. Il secondo blocco è quello centrale, dove bisogna fare una distinzione importante: Dallas, Houston e Kansas City comportano 7 ore di scarto, mentre Città del Messico, Monterrey e Guadalajara vanno lette con più attenzione, perché in gran parte del Messico non viene applicata l’ora legale e la distanza con l’Italia sale a 8 ore. Il terzo blocco è quello occidentale, il più complicato per chi guarda dall’Europa: Los Angeles, San Francisco Bay Area, Seattle e Vancouver portano il divario a 9 ore. Qui anche una gara collocata in un orario normale per il pubblico locale può trasformarsi, in Italia, in un appuntamento tra notte fonda e alba. Per questo non basterà guardare solo data e nazionali: città, stadio e fascia locale saranno elementi decisivi per capire se una sfida sarà da seguire in diretta, da registrare o da recuperare il giorno dopo. Il torneo offrirà molte finestre comode, ma richiederà anche una selezione ragionata delle gare più scomode.