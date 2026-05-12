Curacao in Qatar? no: la piccola «Blue Wave» arriva al Mondiale 2026

La nazionale di Curacao, soprannominata la Blue Wave, è entrata nella storia del calcio: l’isola caraibica di poco più di 150.000 abitanti e 443 km² sarà la più piccola nazione a partecipare a un FIFA World Cup. Questo risultato è il frutto di una campagna di qualificazione caratterizzata da risultati inattesi, crescita tecnica e una forte identità collettiva.

Il torneo che prende il via l’11 giugno 2026 vedrà la squadra caraibica esibirsi per la prima volta sul palcoscenico mondiale, con il desiderio di trasformare una qualificazione da fiaba in prestazioni concrete.

Curacao è posizionata a circa 60 km dalla costa del Venezuela e ha come capoluogo Willemstad. Stato costituente all’interno del Regno dei Paesi Bassi, la nazionale ha beneficiato a livello tecnico del legame con i Paesi Bassi: molti giocatori sono nati nei Paesi Bassi ma vantano radici familiari sull’isola.

Questo mix ha permesso a Curacao di crescere rapidamente nel panorama CONCACAF, arrivando a competere in maniera credibile contro avversarie molto più blasonate.

Il percorso verso il Mondiale

La strada verso il Mondiale 2026 è passata attraverso due fasi di qualificazione: Curacao ha giocato dieci partite complessive, vincendone sette e chiudendo la campagna senza sconfitte, un risultato definito unbeaten nei resoconti internazionali.

Nella seconda fase i blau e oro hanno sorpreso eliminando Barbados, Aruba, Saint Lucia e Haiti, realizzando 15 gol e imponendosi con convinzione. La fase finale aveva invece un gruppo di ferro: Jamaica, Trinidad and Tobago e Bermuda. I match si sono susseguiti con un mix di rigore difensivo e improvvise esplosioni offensive che hanno regalato la top position del girone.

I risultati decisivi

Nel girone conclusivo Curacao ha pareggiato 0-0 a Trinidad e Tobago, battuto Bermuda 3-2 in casa e inflitto un 2-0 casalingo alla Jamaica, segnando così un primo segnale chiaro di ambizione. Seguì un 1-1 contro Trinidad e poi un rotondo 7-0 contro Bermuda. L’atto conclusivo, giocato il 18 novembre 2026 in Giamaica, terminò 0-0: una partita nervosa con un episodio chiave nei minuti di recupero, quando un penalty inizialmente concesso ai padroni di casa fu poi annullato da un VAR review. Quel pareggio bastò per consegnare a Curacao il primo biglietto per un Mondiale e consacrare la loro impresa.

La rosa, i protagonisti e il legame olandese

Il gruppo è composto per lo più da giocatori nati nei Paesi Bassi ma con genitori o nonni originari dell’isola: un fenomeno che ha rafforzato la squadra senza tradire l’identità locale. Tra i nomi più rilevanti spiccano Gervane Kastaneer, capocannoniere delle qualificazioni con cinque reti, e Rangelo Janga, capocannoniere di tutti i tempi con 21 gol. Juninho Bacuna e Kenji Gorre hanno contribuito con tre gol ciascuno, mentre giovani come il terzino Livano Comenencia (22 anni) e il centrocampista Tahith Chong (26 anni) offrono prospettive interessanti: Chong è cresciuto nelle giovanili del Manchester United e risulta tra i più conosciuti del gruppo. Curacao ha visto la sua classifica FIFA passare da 150esima a 82esima in dieci anni, segno di una crescita continua.

Identità e scelte di convocazione

Molti elementi del gruppo hanno indossato in passato maglie giovanili olandesi prima di scegliere la nazionale dell’isola: il centrocampista Juninho è stato protagonista nelle formazioni giovanili dei Paesi Bassi prima di schierarsi con Curacao nel 2019, volendo anche giocare al fianco del fratello Leandro. Tra i titolari dell’ultima partita di qualificazione, tutti erano nati nei Paesi Bassi ad eccezione di Chong, l’unico nato sull’isola: questo dato sintetizza il legame internazionale che oggi sostiene la squadra.

Allenamento, staff e scenari tattici

Il cammino della panchina è stato turbolento ma significativo: il veterano olandese Dick Advocaat ha guidato Curacao fino alla qualificazione, poi si è dimesso per motivi familiari. Il suo successore formalmente nominato, Fred Rutten (63 anni), ha condotto la squadra nelle amichevoli di marzo, con sconfitte 2-0 in Australia contro la China a Sydney e 5-1 a Melbourne contro l’Australia, ma la situazione è rimasta fluida. Lo staff ha poi cambiato direzione: Rutten si è ritirato dall’incarico l’11 maggio e il giorno successivo è stato annunciato il ritorno di Advocaat, che con i suoi 78 anni diventerebbe il tecnico più anziano nella storia dei Mondiali.

In vista del torneo Curacao si presenta con il coraggio dell’outsider: inserita nel Gruppo E, affronterà Germany a Houston il 14 giugno, Ecuador a Kansas City il 20 giugno e la Ivory Coast a Philadelphia il 25 giugno. Nonostante gli avversari di grande esperienza, il collettivo caraibico ha mostrato nelle qualificazioni una notevole efficacia offensiva (28 gol segnati e soli 5 subiti), qualità che potrà creare problemi alle favorite. L’armonia tra giocatori con esperienza europea e chi è cresciuto nel vivaio locale renderà Curacao una delle storie più interessanti da seguire nella rassegna nordamericana.