Formenti (Confindustria Nautica), ‘clientela piccole imbarcazioni risente dell’instabilità globale'

“I dati elaborati da Confindustria Nautica in collaborazione con Deloitte confermano la tenuta del macro-comparto. Nonostante le profonde perturbazioni geopolitiche, il settore preserva i risultati raggiunti negli ultimi anni: se il comparto dei superyacht si conferma molto solido e la media nautica registra buoni volumi, la sofferenza maggiore si riscontra nella “nautica per tutti”.
Il segmento delle piccole imbarcazioni, pur resistendo, sconta le preoccupazioni di una clientela più sensibile all’instabilità globale, fattore che rallenta inevitabilmente la propensione all’acquisto e all’investimento”. Piero Formenti, presidente di Confindustria Nautica, commenta così i dati della quarta edizione dello studio “The state of the art of the global yachting market”, presentati a Milano.
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