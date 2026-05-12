Rebuild 2026: Micelli (Rebuild), ‘innovazione sistemica per quartieri accessibili e di qualità’

“Finanza paziente, nuove regole urbanistiche e tecnologie costruttive sono tre diversi pilastri che non devono essere visti come luoghi di innovazione separata. In realtà, dobbiamo immaginare che l'autentica innovazione sia sempre di natura sistemica, ovvero questi livelli di innovazione devono i...

“Finanza paziente, nuove regole urbanistiche e tecnologie costruttive sono tre diversi pilastri che non devono essere visti come luoghi di innovazione separata. In realtà, dobbiamo immaginare che l’autentica innovazione sia sempre di natura sistemica, ovvero questi livelli di innovazione devono integrarsi, se non si integrano abbiamo innovazioni parziali, su cui possiamo ragionare, ma non daranno risposte a quelle aspettative che, invece, vediamo molto ben radicate nell’opinione pubblica.

Quartieri di qualità, quartieri abbordabili, quartieri che hanno costi contenuti sono l’esito di una riflessione sistemica sul cambiamento e solo a queste condizioni potremmo davvero incrociare una domanda che inizia a farsi urgente in particolare in tutte le nostre grandi città”. Lo afferma Ezio Micelli, Presidente Comitato Scientifico – REbuild, Professore Ordinario Università Iuav di Venezia e Membro Eu Housing Advisory Board, partecipando al panel ‘Housing Remix: Nuove soluzioni per l’abitare’, nel contesto della dodicesima edizione REbuild, l’evento dedicato all’innovazione sostenibile del mondo delle costruzioni, in svolgimento dal 12 al 13 maggio al Centro Congressi di Riva del Garda (Tn).

https://www.youtube.com/watch?v=LxqE7TnzVd0