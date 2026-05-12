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Peskov: “Ci sono motivi per ritenere che la guerra finirà presto” - Notizie dall'Ucraina podcast

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Il Cremlino parla di possibili sviluppi diplomatici sul conflitto in Ucraina, mentre però sul terreno riprendono immediatamente gli attacchi dopo la fine della tregua di tre giorni. Kiev denuncia oltre 200 droni russi nella notte, Zelensky rilancia sugli scambi di prigionieri e sulla cooperazione m...

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Il Cremlino parla di possibili sviluppi diplomatici sul conflitto in Ucraina, mentre però sul terreno riprendono immediatamente gli attacchi dopo la fine della tregua di tre giorni. Kiev denuncia oltre 200 droni russi nella notte, Zelensky rilancia sugli scambi di prigionieri e sulla cooperazione militare con gli alleati occidentali.

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