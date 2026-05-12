Starmer sotto assedio: la crisi di Londra che può cambiare l’Europa - Eurofocus podcast, Adnkronos

Dal tracollo alle elezioni locali all’ascesa di Nigel Farage, passando per scandali, rivolta interna e tensioni economiche: il Regno Unito vive una delle crisi politiche più profonde dell’era post-Brexit. E Bruxelles teme che il caos di Londra possa travolgere anche gli equilibri europei e atlantici.
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