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Starmer sotto assedio: la crisi di Londra che può cambiare l’Europa - Eurofocus podcast, Adnkronos

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Dal tracollo alle elezioni locali all’ascesa di Nigel Farage, passando per scandali, rivolta interna e tensioni economiche: il Regno Unito vive una delle crisi politiche più profonde dell’era post-Brexit. E Bruxelles teme che il caos di Londra possa travolgere anche gli equilibri europei e atla...

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Dal tracollo alle elezioni locali all’ascesa di Nigel Farage, passando per scandali, rivolta interna e tensioni economiche: il Regno Unito vive una delle crisi politiche più profonde dell’era post-Brexit. E Bruxelles teme che il caos di Londra possa travolgere anche gli equilibri europei e atlantici.

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