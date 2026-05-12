Rebuild 2026: ass. Marchiori, ‘Trentino si fa laboratorio del futuro dell’abitare’

“La dodicesima edizione di Rebuild si apre con una novità: una collaborazione con la Provincia Autonoma di Trento, con Orizzonti dell’Abitare in Trentino, proprio per delineare la filiera dell’abitare per i prossimi vent’anni. Si tratta, quindi, di un modo per tornare ad essere laboratorio ed affrontare l’emergenza casa”.
Lo ha detto Simone Marchiori, Assessore alle Politiche per la Casa, Patrimonio, Demanio e Promozione della Conoscenza dell’Autonomia Provincia Autonoma di Trento, partecipando alla giornata inaugurale della dodicesima edizione Rebuild, l’evento dedicato all’innovazione sostenibile del mondo delle costruzioni, in svolgimento dal 12 al 13 maggio al Centro Congressi di Riva del Garda (Tn).
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