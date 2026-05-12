Giornata infermiere, Mangiacavalli (Fnopi) ‘con nuove specializzazioni più valore a professione’

“Festeggiamo cento anni di sapere infermieristico, avremmo dovuto farlo nel 2020 secondo l’Oms - Organizzazione mondiale della sanità - ma sappiamo tutti cosa è successo quell’anno. Da pochi giorni sono stati approvati i decreti che innovano la formazione infermieristica prevedendo tre laure...

“Festeggiamo cento anni di sapere infermieristico, avremmo dovuto farlo nel 2020 secondo l’Oms – Organizzazione mondiale della sanità – ma sappiamo tutti cosa è successo quell’anno. Da pochi giorni sono stati approvati i decreti che innovano la formazione infermieristica prevedendo tre lauree magistrali specialistiche in Cure neonatali e pediatriche, e Cure intensive e nell’Emergenza. In questo modo diamo ai giovani uno stimolo in più per frequentare il corso di laurea in infermieristica”.

Lo ha detto Barbara Mangiacavalli, presidente della Federazione nazionale ordini professioni infermieristiche (Fnopi) nel suo intervento per le celebrazioni della Giornata internazionale dell’infermiere all’Auditorium Antonianum di Roma dal titolo “Un secolo di sapere infermieristico – Nati per prendersi cura, formati per eccellere”. Un appuntamento che si è svolto alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

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