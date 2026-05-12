Malattie cardiovascolari, al Senato il confronto sul Safe Hearts Plan: prevenzione e corretti stili

Le malattie cardiovascolari continuano a rappresentare la principale causa di morte in Italia e in Europa. Nel nostro Paese provocano 25 morti ogni ora, oltre 220 mila ogni anno, e sono responsabili del 30,9% di tutti i decessi, con un impatto crescente sulla salute pubblica, sulla qualità della vi...

Le malattie cardiovascolari continuano a rappresentare la principale causa di morte in Italia e in Europa. Nel nostro Paese provocano 25 morti ogni ora, oltre 220 mila ogni anno, e sono responsabili del 30,9% di tutti i decessi, con un impatto crescente sulla salute pubblica, sulla qualità della vita dei cittadini e sulla sostenibilità dei sistemi sanitari.

Se ne è discusso al convegno nazionale organizzato a Roma e dedicato al Safe Hearts Plan, il Piano europeo per la salute cardiovascolare promosso dall’Unione Europea per affrontare in modo coordinato quella che rappresenta la più grande emergenza sanitaria del continente.

https://www.youtube.com/watch?v=9HndYkI9pGs