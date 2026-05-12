Eurovision 2026, scaletta e cantanti in gara nella prima Semifinale: quando sale sul palco Sal Da Vinci

Alla Wiener Stadthalle di Vienna prende il via la prima semifinale dell’Eurovision Song Contest 2026, uno degli appuntamenti musicali più seguiti in Europa. Tra spettacolo, competizione e momenti scenici fuori gara, la serata segnerà l’inizio del percorso verso la finale del 16 maggio, con quindici Paesi in gara e dieci posti disponibili per l’ultimo atto.

Sullo sfondo, una produzione imponente tra sicurezza rafforzata, grande attenzione mediatica e un’ampia offerta di accessibilità per il pubblico televisivo e digitale.

Eurovision 2026: il via alla 70ª edizione tra spettacolo e conduzione

Si apre alla Wiener Stadthalle di Vienna la prima semifinale dell’Eurovision Song Contest 2026, in programma in diretta questa sera, martedì 12 maggio, dalle 21 su Rai 2.

La telecronaca italiana è affidata a Gabriele Corsi, alla sua sesta edizione, insieme a Elettra Lamborghini al debutto come commentatrice. L’evento è preceduto dallo speciale “Anteprima Eurovision” dalle 20.15 e sarà visibile anche su RaiPlay, Rai Radio 2, digitale terrestre e streaming.

La conduzione dal palco è affidata a Victoria Swarovski, cantante e presentatrice austriaca, e a Michael Ostrowski, attore e volto comico della televisione locale.

La serata non si limita alle esibizioni: l’apertura propone “Vita di Toni”, un percorso narrativo e musicale che attraversa diverse epoche, seguito da un omaggio collettivo a “L’amour est bleu”, interpretato da un coro di 70 elementi. In scena anche Vicky Leandros, storica protagonista dell’Eurovision, tornata a Vienna dopo decenni. Durante la fase del televoto è previsto il segmento “Kangaroo”, costruito in chiave ironica sulle consuete confusioni geografiche legate all’evento. Accanto ai conduttori sarà presente anche Go-Jo (Australia 2025 con “Milkshake Man”). La parentesi si chiuderà con l’esibizione del gruppo acrobatico Zurcaroh, ispirata alla Vienna del primo Novecento.

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Eurovision 2026, scaletta e cantanti in gara nella prima Semifinale: quando sale sul palco Sal Da Vinci

Sono quindici i Paesi in gara per contendersi dieci posti nella finale di sabato 16 maggio, in onda su Rai 1. L’Italia con Sal Da Vinci e “Per sempre sì” si esibisce fuori competizione tra Georgia e Finlandia, essendo già qualificata alla finale insieme alla Germania.

Ecco l’ordine completo delle esibizioni:

Moldavia – Satoshi – “Viva, Moldova!” Svezia – FELICIA – “My System” Croazia – LELEK – “Andromeda” Grecia – Akylas – “Ferto” Portogallo – Bandidos do Cante – “Rosa” Georgia – Bzikebi – “On Replay”

ITALIA (fuori gara) – Sal Da Vinci – “Per sempre sì” Finlandia – Linda Lampenius x Pete Parkkonen – “Liekinheitin” Montenegro – Tamara Živković – “Nova Zora” Estonia – Vanilla Ninja – “Too Epic to Be True” Israele – Noam Bettan – “Michelle” Belgio – ESSYLA – “Dancing on the Ice” Lituania – Lion Ceccah – “Sólo Quiero Más” San Marino – Senhit ft Boy George – “Superstar” Polonia – Alicja – “Pray” Serbia – Lavina – “Kraj mene”

Oltre all’Italia, anche la Germania partecipa fuori gara in quanto inserita tra i Big Five e già qualificata alla finale. Il contesto è quello di una Vienna fortemente presidiata: sono previste misure di sicurezza rafforzate con centinaia di agenti schierati quotidianamente fino alla finale. L’area dell’evento e le zone turistiche restano sotto stretta sorveglianza, anche per la presenza di manifestazioni legate al conflitto israelo-palestinese.

La trasmissione sarà disponibile su Rai 2, RaiPlay, Rai Radio 2, canale 202 del digitale terrestre e RaiPlay Sound, oltre allo streaming su Rainews.it. Su Radio 2 la narrazione sarà affidata a Diletta Parlangeli e Matteo Osso, con Martina Martorano inviata da Vienna. Grande attenzione anche all’accessibilità: Rai Pubblica Utilità garantirà sottotitoli e audiodescrizione per tutte le serate. La finale sarà inoltre fruibile su RaiPlay con traduzione integrale in Lingua dei Segni Italiana, grazie alla presenza di performer sordi e udenti che interpreteranno le esibizioni in LIS e ISL, insieme agli interpreti per la traduzione dei conduttori.