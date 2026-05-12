Ilary Blasi commenta il Grande Fratello Vip: preferenze, polemiche e ritorni

Il ritorno di Ilary Blasi al timone del Grande Fratello Vip ha riacceso i riflettori su un programma che, negli anni passati, era stato trasformato in chiave molto diversa. In una recente intervista a Tv Sorrisi e Canzoni la conduttrice ha spiegato come la sua ripresa del ruolo abbia contribuito a restituire allo show una dimensione meno trash e meno costruita, riportando l’attenzione sulle persone e sulle dinamiche reali piuttosto che sul gossip spinto.

Durante la chiacchierata, Ilary Blasi ha anche rivelato il rapporto stretto che mantiene con la produzione e con gli autori del programma, sottolineando di sentirsi «a casa» e ben accolta. Ha detto di avere una predilezione per i concorrenti «un po’ matti», spiegando che chi porta autenticità e spontaneità in Casa le piace particolarmente. Tra i nomi delle persone che le hanno fatto colpo è emersa la preferenza per Alessandra Mussolini, definita intelligente, autoironica e consapevole delle dinamiche del gioco.

Valutazioni sui concorrenti ancora in gara

Nel suo racconto, Ilary ha dedicato parole di apprezzamento a chi, in questa edizione, è riuscito a emergere con coerenza. Ha citato in particolare Francesca Manzini, lodandone la forza e la capacità di raccontarsi con generosità, qualità che la rendono un personaggio solido nel contesto del reality. Allo stesso tempo, non ha nascosto le difficoltà che alcuni protagonisti portano con sé, come nel caso di Antonella Elia, alla quale ha dedicato una riflessione sul confine tra personalità autentica e performance scenica: seppur talvolta esplosiva, la conduttrice ha concluso che va presa per quella che è, con i suoi pregi e i suoi momenti d’ira.

Rimpianti per eliminazioni premature

Tra i rimpianti di Ilary Blasi ci sono le uscite anticipate di alcuni concorrenti che, secondo lei, avrebbero potuto arricchire le dinamiche della Casa. Ha citato con dispiacere Dario Cassini e Giovanni Calvario, persone che non conosceva personalmente ma di cui ha colto il potenziale narrativo. In merito alle critiche sul fatto che nei reality compaiano spesso sempre gli stessi volti, la conduttrice ha osservato che molti dei cosiddetti «nuovi» sono poi tornati in studio dopo l’eliminazione, invitando a riflettere su questo aspetto prima di lamentarsi.

Il ruolo delle opinioniste e i colpi di scena

Un capitolo a parte nelle dichiarazioni riguarda le due opinioniste di questa edizione. Cesara Buonamici è stata definita da Ilary una piacevole sorpresa: la giornalista, nota per il suo ruolo nel telegiornale, ha mostrato un lato caldo e giocoso, anche quando la conduzione ha scherzato sul marito Joshua. Dall’altro lato, Selvaggia Lucarelli appare agli occhi della conduttrice meno spigolosa del passato: secondo Ilary, la giornalista ha un atteggiamento più accogliente, pur mantenendo quel linguaggio arguto che ne ha fatto un punto di riferimento nel dibattito pubblico.

Un nome che avrebbe acceso il confronto

Tra i nomi che Ilary Blasi avrebbe voluto vedere in gioco c’è quello di Vittorio Feltri, figura controversa che secondo la conduttrice avrebbe portato discussione e confronto. Sulla possibilità di tornare alla conduzione nella prossima edizione, la risposta è stata cauta e sorridente: «Me lo richieda dopo l’estate», ha detto, aggiungendo la battuta che chiude l’intervista, «Beato chi c’ha un occhio», a sottolineare il mix tra ironia e leggerezza con cui vive il suo ruolo.

Bilancio finale e prospettive

Nel complesso, Ilary Blasi traccia un bilancio positivo del suo ritorno: sente di aver riportato equilibrio allo show e di lavorare con una squadra con cui ha ottimo feeling. Ha ribadito il valore dell’autenticità dei concorrenti, la solidità di chi sa raccontarsi e l’importanza di opinionisti capaci di sorprendere. Tra critiche, rimpianti e apprezzamenti, la conduttrice conferma la sua centralità nel format e lascia aperta la porta per il futuro, senza però forzare risposte sul domani del Grande Fratello Vip.