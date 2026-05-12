Mattarella: "Infermieri eroi con il Covid, la Repubblica vi è grata"

Roma, 12 mag. (askanews) – “Non esito a paragonare a gesti eroici quelli compiuti dai vostri colleghi, a Gaza, dove un sistema sanitario, già fragile, è stato demolito, distrutto, come anche altrove è avvenuto. Tengo particolarmente a ricordare il contributo decisivo e l’appassionata dedizione che vi ha contraddistinto in occasione della pandemia da Covid, drammatica, lunga emergenza, che voi avete vissuto con sacrifici immani e con diverse vittime e che qualcuno, dimenticando i tanti morti di quei tragici giorni, vorrebbe derubricare a poco più di una leggera influenza”.Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo alla cerimonia per il centenario della Giornata internazionale dell’infermiere presso l’Auditorium Antonianum di Roma.”In questa giornata, desidero doverosamente ribadire la gratitudine della Repubblica per ciò che avete fatto.

E per quello che continuate a fare ogni giorno, infondendo fiducia, testimoniando umanità e solidarietà, preziose insieme ai trattamenti di terapia”, ha aggiunto Mattarella.”Portando a dimenticare gli sforzi spesso eroici – ripeto, eroici – e le sofferenze di medici e infermieri, di tutto il personale sanitario. In questa giornata, desidero doverosamente ribadire la gratitudine della Repubblica per quel che avete fatto.

E per quello che continuate a fare ogni giorno, infondendo fiducia, testimoniando umanità e solidarietà, preziose insieme ai trattamenti terapeutici”.