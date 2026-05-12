Crisi Starmer, summit a Downing Street: il gatto Larry imperturbabile

Londra, 12 mag. (askanews) – Nelle immagini il primo ministro delle Finanze britannico Rachel Reeves e il vice primo ministro David Lammy che arrivano al numero 10 di Downing Street a Londra per una riunione mentre aumentano le richieste affinché il primo ministro Keir Starmer si dimetta dopo che il partito laburista al potere è stato sconfitto nelle ultime elezioni locali e regionali.Il gatto Larry davanti all’ingresso sembra imperturbabile nonostante il momento delicato per il governo britannico.

Ma è abituato agli “scossoni” in 15 anni di onorato servizio.Più di 70 dei 403 parlamentari laburisti hanno già chiesto a Starmer di dimettersi.