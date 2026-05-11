Mara Venier verso la riconferma a Domenica In con un format rivisto

Negli ambienti televisivi circolano indiscrezioni che vedono Mara Venier orientata a proseguire il suo impegno alla guida di Domenica In. Secondo quanto riportato da Dagospia e firmato da Giuseppe Candela, la volontà della conduttrice sarebbe quella di restare, pur mantenendo la possibilità di ridurre l’intensità dei suoi impegni. In questo contesto la parola chiave è continuità: la Rai rifletterebbe sul mantenere un punto di riferimento riconoscibile per il pubblico della domenica pomeriggio.

Al momento però non c’è ancora un accordo ufficiale: secondo le fonti il percorso negoziale è in corso e prevederebbe alcuni passaggi formali con i vertici dell’azienda. Restano sul tavolo incontri programmati con figure decisive come il direttore del daytime Angelo Mellone e il manager storico della conduttrice, Beppe Caschetto. L’atmosfera che trapela è di ottimismo, ma la firma definitiva non è ancora arrivata.

Perché la conferma sarebbe una sorpresa

Negli ultimi mesi si era alimentata l’idea di una possibile uscita di scena: dopo anni di trasmissione e molte stagioni condotte, alcuni davano per certa la necessità di un ricambio. Il nome più spesso accostato alla successione era quello di Alberto Matano, ma erano circolati anche altri ipotetici candidati come Francesca Fialdini e Caterina Balivo.

La notizia di una possibile permanenza di Venier rappresenterebbe quindi un importante ribaltamento: non un rifiuto del cambiamento, ma una scelta di prudenza per non interrompere un percorso che, a livello di ascolti, ha dato risultati apprezzabili.

Il ruolo delle voci e dei retroscena

È utile ricordare che nelle redazioni televisive annunci di addii e ritorni sono frequenti: si alternano dichiarazioni pubbliche, desideri personali e valutazioni aziendali. In questo caso il contesto è alimentato da fonti interne e da osservazioni di chi conosce i corridoi di Viale Mazzini. Il risultato è un quadro in cui l’ipotesi di un addio era plausibile ma non scontata, e oggi viene riconsiderata alla luce delle trattative in corso.

Possibili cambiamenti al format

Se la riconferma di Mara Venier dovesse andare in porto, la Rai starebbe valutando di intervenire soprattutto sul format di Domenica In. Non si tratterebbe di una rivoluzione totale, ma di una riscrittura parziale per rendere il contenuto più dinamico e corale: l’idea è mantenere l’identità del contenitore domenicale ma aggiornare la forma per intercettare nuovi pubblici e restare al passo con il linguaggio contemporaneo.

Quali aspetti potrebbero essere rivisti

Tra le modifiche ipotizzate ci sono una diversa tessitura degli ospiti, un uso maggiore di contributi esterni e una scrittura più corale che coinvolga più voci in studio. L’obiettivo di queste variazioni è duplice: conservare il legame affettivo con il pubblico storico e, allo stesso tempo, donare al programma un ritmo più moderno, senza stravolgere la formula che ha funzionato negli ascolti.

Cosa dicono i palinsesti e la strategia Rai

Le strategie aziendali sembrano orientate verso la stabilità: i palinsesti che verranno presentati ad Ancona il 3 luglio dovrebbero infatti riconfermare in larga misura l’attuale offerta di Rai1, con poche modifiche e alcuni interventi mirati nel daytime. Questa scelta è motivata dai risultati d’ascolto positivi e dalla volontà di evitare cambi repentini in un periodo ritenuto delicato per il broadcaster.

La conferma di Mara Venier e la possibile revisione del format si inseriscono quindi in una logica più ampia di prudenza manageriale: mantenere i punti di forza, aggiornare ciò che serve e lavorare per non disperdere l’utenza. Nei prossimi giorni saranno gli incontri con Angelo Mellone e Beppe Caschetto a chiarire tempi e modalità della eventuale riconferma, mentre la platea televisiva attende dettagli e novità.