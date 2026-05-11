De Martino, legali individuano i responsabili e avviano cause risarcitorie

I legali di De Martino hanno ottenuto la rimozione di un video privato con l aiuto della Polizia postale e affermano di aver identificato i responsabili, annunciando azioni risarcitorie

Nei giorni successivi alla diffusione di un video privato che ha coinvolto il loro assistito, gli avvocati hanno intrapreso una serie di interventi mirati per limitare la circolazione del materiale. Con il supporto della Polizia postale è stata ottenuta la chiusura di una piattaforma che ospitava le immagini, impedendo ulteriori condivisioni.

In questa fase iniziale il team legale ha privilegiato misure tecniche e procedurali per contenere il danno, mentre procedeva alle verifiche necessarie per individuare i responsabili.

Secondo quanto comunicato dallo studio legale, i nominativi ritenuti coinvolti nelle condivisioni sono stati identificati e si sta predisponendo l avvio di azioni risarcitorie sia sul piano civile che, se del caso, su quello penale.

La vicenda è stata resa pubblica in un articolo pubblicato il 09/05/2026 e la strategia difensiva punta a ottenere provvedimenti che blocchino ulteriori danni alla reputazione del cliente e a quantificare il risarcimento per i pregiudizi subiti.

Interventi immediati e strategie adottate

Lo studio legale ha attivato una serie di strumenti per arginare la diffusione del contenuto: segnalazioni ai gestori delle piattaforme, richieste di rimozione e istanze urgenti alla Polizia giudiziaria.

Queste mosse sono state pensate per ottenere la rimozione rapida e per raccogliere prove dell avvenuta diffusione online. L obiettivo primario è stato quello di interrompere la circolazione del materiale e di prevenire la sua replica su siti analoghi, limitando così l esposizione pubblica e i danni al diritto all immagine del cliente.

Collaborazione con la Polizia postale

La collaborazione con la Polizia postale è stata centrale: le autorità hanno risposto alle segnalazioni e hanno predisposto le attività tecniche necessarie per rintracciare le fonti del file e chiudere il canale che ancora lo ospitava. Grazie a questa sinergia è stato possibile ottenere la chiusura di un noto sito di cam che stava rilasciando le immagini, con conseguente rimozione del materiale dagli spazi accessibili al pubblico. Questa fase ha permesso anche di raccogliere elementi utili per l identificazione dei soggetti coinvolti.

Individuazione dei responsabili e iniziativa risarcitoria

Lo studio legale dichiara di aver individuato i nominativi ritenuti responsabili della diffusione illecita. Sulla base di queste risultanze, sono stati predisposti gli atti per avviare azioni risarcitorie finalizzate a ottenere un ristoro economico per i danni morali e materiali subiti. Le richieste prevedono anche l impostazione di misure cautelari per impedire ulteriori pubblicazioni, oltre alla valutazione della eventuale responsabilità penale di chi ha diffuso il contenuto.

Quali strumenti legali possono essere usati

I legali possono ricorrere a strumenti diversi: istanze di rimozione, querele, richieste di risarcimento civile e istanze per ottenere l identificazione dei responsabili mediante attività informatiche forensi. Il quadro normativo contempla il diritto all immagine e la tutela della privacy, oltre alle norme che sanzionano la diffusione non consensuale di contenuti intimi. La combinazione di queste vie permette di agire sia per fermare la circolazione sia per pretendere il ristoro del danno.

Implicazioni più ampie e tutela della privacy

Il caso solleva temi più generali sulla protezione dei dati e sulla responsabilità delle piattaforme che ospitano contenuti generati da terzi. La vicenda mostra come sia fondamentale una pronta reazione legale e tecnica per contenere i danni: interventi di rimozione, collaborazione con le forze dell ordine e azioni legali coordinate sono strumenti essenziali. Inoltre, mette in luce l esigenza di politiche più efficaci per prevenire la diffusione di materiale sensibile e di meccanismi che favoriscano la rimozione rapida su scala internazionale.

Per il futuro immediato lo studio ha annunciato che proseguirà con le verifiche e con le azioni risarcitorie, monitorando la rete per intervenire su eventuali ripubblicazioni e per avviare le procedure giudiziarie necessarie. Resta da vedere l evoluzione dei procedimenti e l esito delle richieste di risarcimento, ma le prime mosse indicano una strategia che combina tutela tecnica e iniziativa giudiziaria per proteggere la sfera privata del cliente.