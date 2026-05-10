Mara Venier e Biagio Antonacci a Domenica In: il singolo, il tour e il siparietto

La puntata di Domenica In andata in onda domenica 10 maggio ha messo al centro uno dei volti più noti della canzone italiana: Biagio Antonacci. Nello studio di Mara Venier il cantautore si è raccontato alternando momenti musicali a battute e ricordi, in un clima che ha oscillato tra tenerezza e ironia. Durante l’intervista l’artista ha proposto alcuni dei suoi successi, ha parlato del nuovo singolo You&Me e ha anticipato dettagli sul prossimo tour Unplugged 2026, offrendo così al pubblico un mix di nostalgia e novità.

Accanto alla padrona di casa non sono mancati i contributi dei collaboratori di trasmissione: Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio hanno scandito le diverse anime del programma, dalla politica all’intrattenimento. Lo spazio dedicato alla festa della mamma ha visto l’intervento di Arianna Mihajlovic, mentre la parte dedicata all’opera ha ospitato Katia Ricciarelli.

Il palinsesto della puntata ha quindi toccato più registri, mantenendo al centro la parola e la performance dal vivo.

Il siparietto che ha fatto ridere lo studio

Al centro della puntata c’è stato un momento di confidenza scherzosa tra Mara Venier e Biagio Antonacci, costruito su una lunga amicizia che risale ai primi anni ’90, quando entrambi si muovevano nei circuiti musicali come il Nuovo Cantagiro.

Tra ricordi e battute il cantautore ha scherzato sul numero di baci scambiati nel corso della vita, suscitando la pronta e arguta replica della conduttrice. L’atmosfera è rimasta giocosa e rispettosa, con il pubblico in studio a ridere alle freddure e agli scambi di battute che hanno messo in luce la complicità tra i due protagonisti.

Un’amicizia tra ironia e rispetto

Il dialogo ha rivelato come il rapporto tra i due sia fatto di affetto e confidenze, senza mai scadere nella volgarità: Mara Venier ha sottolineato la purezza della relazione, mentre Biagio Antonacci ha scherzato sul fatto che la loro conoscenza avrebbe potuto evolvere diversamente. Anche il collegamento con Eros Ramazzotti ha contribuito a stemperare i toni, con ulteriori battute che hanno chiuso il siparietto in modo leggero. Questo scambio ha funzionato da filo rosso umano per introdurre i momenti più intensi della trasmissione.

Musica, novità discografiche e il tour

La parte musicale della puntata ha offerto sia l’occasione per ascoltare brani celebri del repertorio di Biagio Antonacci sia per presentare il nuovo singolo You&Me, che anticipa il prossimo progetto discografico dell’artista. Nel corso dell’intervista sono emersi dettagli sullo stile dell’album in arrivo e sulle atmosfere che caratterizzeranno il tour Unplugged 2026, descritto come un percorso più intimo e acustico. L’intervento ha ricordato perché Antonacci è considerato un punto di riferimento nella musica leggera italiana, grazie a canzoni come Sognami e a una lunga carriera fatta di ascolto e comunicazione diretta con il pubblico.

Gli altri appuntamenti della puntata

Oltre alla musica, la trasmissione ha dedicato spazio a storie personali e a riflessioni pubbliche. In occasione della festa della mamma è intervenuta Arianna Mihajlovic, che ha parlato dell’amore e della perdita legata alla scomparsa di Sinisa Mihajlovic nel dicembre 2026, ripercorrendo momenti di vita familiare e le parole lasciate all’affetto dei figli Viktorija, Virginia, Miroslav, Dusan e Nicholas. Inoltre Katia Ricciarelli ha raccontato il suo percorso artistico e il nuovo impegno come insegnante per giovani talenti, offrendo uno sguardo sulla formazione lirica contemporanea.

Attualità, moda e gioco telefonico

Il consueto segmento di attualità ha visto Mara Venier dialogare con Tommaso Cerno, Salvo Sottile e Giovanna Botteri, con il contributo in collegamento di Vittorio Feltri, per commentare i fatti della settimana. A completare il pomeriggio ci sono state la rubrica di Enzo Miccio dedicata alle tendenze di stile e il gioco telefonico condotto da Teo Mammucari, La cassaforte di Domenica In, che ha coinvolto il pubblico a casa con premi e momenti di leggerezza. La combinazione di contenuti ha reso la puntata variegata, pensata per un pubblico ampio e attento sia al cuore che all’informazione.