Grande Fratello Vip, ascolti e colpi di scena nella puntata dell'8 maggio

La serata dell’8 maggio ha rappresentato un altro capitolo intenso per questa edizione del Grande Fratello Vip. In diretta su Canale 5, la conduzione di Ilary Blasi ha orchestrato momenti di confronto, prove e un televoto flash che ha deciso un’eliminazione immediata. L’appuntamento ha registrato 1.892.000 spettatori con il 16,2% di share: un risultato che, pur inferiore al record stagionale di martedì, è stato sufficiente per aggiudicarsi la serata rispetto alla concorrenza.

Accanto ai numeri, la puntata ha consolidato alcune gerarchie interne alla Casa: Alessandra Mussolini e Antonella Elia si confermano figure centrali, con una performance di Mussolini che le ha permesso di ottenere la promozione in finale. Sul fronte dei concorrenti, l’eliminazione di Marco Berry e le nomination per scegliere il terzo finalista hanno rimescolato le dinamiche di gioco, mentre il pubblico e i social sono stati sollecitati anche dalle indiscrezioni sul cachet di alcuni protagonisti.

Ascolti e confronto con la concorrenza

La puntata dell’8 maggio è stata seguita da 1.892.000 telespettatori (16,2% di share), un dato stabile nella fascia della media stagionale ma sotto il picco del 18,6% e 2,218.000 spettatori registrati martedì scorso. Su Rai1, MilleunaCover Sanremo ha ottenuto 1.926.000 spettatori con il 13,4% di share, mentre su Rai2 Ore 14 Sera ha totalizzato 1.193.000 spettatori (9,6%) e Quarto Grado su Rete4 è stato visto da 1.129.000 spettatori (9,0%).

Nel complesso il GF Vip ha vinto la serata grazie a una platea numerosa e a una concentrazione di eventi che hanno mantenuto l’attenzione degli spettatori.

La puntata: prove, televoti e svolte

La diretta si è aperta con l’annuncio di un’eliminazione lampo e con la sfida tra le regine della Casa, Alessandra e Antonella, nel ruolo di Miranda Priestly. Le due squadre, una su brani degli ABBA e l’altra su successi di Michael Jackson, si sono affrontate per ottenere l’immunità: a vincere è stato il team guidato da Elia, che ha poi conferito l’immunità a Raimondo Todaro. La dinamica di gioco ha previsto quindi una catena di salvataggio che ha portato Adriana Volpe e Raul Dumitras a finire al televoto flash insieme a Marco Berry.

Il televoto flash e l’addio di Marco Berry

Il televoto flash ha decretato l’uscita di Marco Berry dalla Casa: una scelta del pubblico che ha chiuso il confronto tra i tre candidati all’eliminazione. Prima della votazione, Francesca Manzini ha ricevuto un videomessaggio dalla sorella, momento emotivo che ha messo in luce il lato umano di alcuni protagonisti. La sequenza di salvataggi e immunità ha dimostrato quanto il meccanismo del gioco riesca a rimescolare continuamente le posizioni e a creare colpi di scena utili per mantenere alto l’interesse.

Finali imminenti, nomination e curiosità sul cast

La chiusura della puntata ha lasciato aperta la corsa per il terzo finalista: i concorrenti che si giocheranno la possibilità di accedere all’ultimo atto sono Raimondo Todaro, Adriana Volpe, Renato Biancardi, Lucia Ilardo e Raul Dumitras. Antonella Elia e Alessandra Mussolini già figurano tra le finaliste, con la Mussolini che, secondo i conteggi del televoto più recenti, ha ottenuto percentuali molto solide durante la sua permanenza nella Casa.

Indiscrezioni e numeri di stagione

Oltre all’andamento in termini di audience, su internet sono circolate indiscrezioni su un possibile cachet elevato per Alessandra Mussolini, con cifre riportate vicino ai 550.000 euro: dati non confermati ufficialmente ma che hanno suscitato dibattito sul peso economico dei nomi nel cast. Sul fronte degli ascolti, l’edizione attuale mantiene una media di 1.920.000 spettatori e il 16,40% di share, con episodi che sono oscillati tra il 14% iniziale e punte superiori al 18% nelle settimane successive.

Per avere un quadro più completo, ecco l’andamento episodio per episodio: 1^ puntata 2.146.000 (18,4%), 2^ puntata 1.672.000 (14,3%), 3^ puntata 1.813.000 (15,3%), 4^ puntata 1.706.000 (14,7%), 5^ puntata 1.974.000 (16,6%), 6^ puntata 2.024.000 (17,4%), 7^ puntata 2.020.000 (16,5%), 8^ puntata 1.974.000 (17,2%), 9^ puntata 1.809.000 (15,1%), 10^ puntata 1.968.000 (17,3%), 11^ puntata 1.864.000 (15,7%), 12^ puntata 1.888.000 (17%), 13^ puntata 1.829.000 (15,5%), 14^ puntata 2.218.000 (18,6%), 15^ puntata 1.892.000 (16,2%). Questi numeri confermano come l’edizione abbia oscillato ma si sia stabilizzata in una fascia di ascolto solida.

Nel raffronto storico delle quindicesime puntate, si evidenziano valori più alti in alcune stagioni: la terza edizione (10 dicembre 2018) ha toccato 3.446.000 telespettatori (21,90%), la quarta edizione (24 febbraio 2026) 3.480.000 (18,25%), la quinta edizione (2 novembre 2026) 3.279.000 (19,35%), la sesta edizione (1º novembre 2026) 2.811.000 (18,90%) e la settima edizione (7 novembre 2026) 2.611.000 (21,52%). Il confronto mostra come il format mantenga appeal pur con fluttuazioni importanti tra le stagioni.