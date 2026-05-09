Tommaso Zorzi e Alex Di Giorgio, la storia continua nonostante le difficoltà

Roberto Alessi nega la fine della storia tra Tommaso Zorzi e Alex Di Giorgio: la coppia procede tra alti e bassi, con qualche momento di tensione ma senza separazione ufficiale

Nelle cronache di gossip degli ultimi mesi la coppia formata da Tommaso Zorzi e Alex Di Giorgio è stata al centro di speculazioni alternate a conferme. Le prime immagini che hanno acceso i riflettori risalgono a settembre 2026, quando il settimanale Chi ha pubblicato gli scatti delle loro tenerezze nelle acque di Pantelleria. Successivamente lo stesso magazine ha ipotizzato una crisi e addirittura una rottura, ma la vicenda ha avuto sviluppi contraddittori: i due sono comparsi come opinionisti in programmi Rai senza commentare, mentre oggi arriva una presa di posizione di un collega del settore per fare chiarezza.

In questo contesto il significato di gossip come fenomeno che mescola informazione e speculazione diventa cruciale per comprendere le oscillazioni della narrazione pubblica.

La versione di Roberto Alessi

Nella rubrica “Il borsino delle celebrità” pubblicata sul settimanale Gente, il giornalista ed ex direttore di Novella 2000 Roberto Alessi ha preso posizione rispetto alle indiscrezioni sulla presunta fine del rapporto.

Alessi sostiene che la coppia non si è separata e che, sebbene attraversi un periodo complicato, «Vanno avanti tra alti e bassi, ma l’amore c’è». Questa affermazione ribalta le voci di rottura circolate online e rilancia l’idea di una relazione che prosegue, pur con difficoltà e tensioni.

Cosa ha detto esattamente il giornalista

Secondo la ricostruzione di Alessi, «Il web aveva decretato la fine del loro legame, in verità la storia continua, ma la strada è in salita».

Il giornalista precisa che i due stanno insieme da oltre un anno e che le liti o i dissapori non costituiscono necessariamente la fine di una relazione. Nella sua nota Alessi inserisce anche una battuta sul carattere libero dello sportivo: «Forse l’aitante sportivo non ha mai abbandonato la passione per lo stile… libero», chiudendo con un augurio di solidarietà: «Incrociamo le dita per tutti e due».

La cronologia conosciuta dei fatti

Per ricostruire la vicenda è utile tornare ai momenti chiave: settembre 2026 per le foto che hanno ufficializzato la relazione, poi le successive indiscrezioni su una crisi riportate da Chi e l’apparizione dei due come opinionisti in trasmissioni Rai senza commenti pubblici. In seguito, in un’intervista rilasciata a SuperGuida Tv, Alex Di Giorgio aveva dichiarato di non essere più single, affermando: «In amore adesso sono felice e ho trovato il mio equilibrio», segnalando l’importanza di un’armonia interiore prima di costruire un rapporto stabile.

Le dichiarazioni private e la scelta della riservatezza

A marzo Alex aveva definito la relazione come stabile e duratura, ribadendo però la preferenza per la vita privata: «Le cose preferisco vivermele dentro le quattro mura di casa che fuori». Questo atteggiamento evidenzia un elemento chiave: la coppia sembra oscillare tra esposizione pubblica e tutela dell’intimità, una dinamica comune quando protagonisti mediatici cercano equilibrio tra lavoro e vita personale.

Implicazioni per il pubblico e i media

La vicenda offre uno spaccato su come il gossip possa costruire e distruggere narrazioni con grande rapidità. Da una parte ci sono le riviste e i social che amplificano immagini e voci; dall’altra ci sono i protagonisti, che talvolta preferiscono non alimentare il dibattito. L’intervento di una voce autorevole come quella di Roberto Alessi è servito a smentire la versione più netta della rottura, ma non elimina le tensioni descritte: la definizione di una relazione come «in salita» suggerisce che il percorso non è privo di ostacoli e che il racconto mediatico potrebbe ancora evolversi.

Conclusione: una storia da osservare con rispetto

In sintesi, la situazione tra Tommaso Zorzi e Alex Di Giorgio appare al momento fatta di conferme parziali: amore confermato da una fonte giornalistica, ma con momenti difficili e discussioni che non sono segnali irrevocabili di rottura. La raccomandazione implicita è quella di seguire gli sviluppi con criterio, evitando speculazioni affrettate e rispettando la scelta dei diretti interessati di mantenere una parte della loro vita al riparo dagli occhi del pubblico. In attesa di eventuali comunicazioni ufficiali, la storia prosegue tra luci del palcoscenico e la ricerca di un equilibrio privato.