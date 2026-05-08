Amici, anticipazioni 9 maggio 2026: colpi di scena, eliminato e ospiti speciali in studio

La semifinale di Amici 25 segna uno dei momenti più delicati dell’intera stagione: tra sfide decisive, tensioni in studio e giudizi sempre più rigorosi, il talent entra nella sua fase conclusiva. Con la finale ormai vicina, ogni esibizione diventa determinante e i concorrenti rimasti in gara si giocano tutto in poche prove, tra emozioni, polemiche e verdetti che iniziano a definire il destino della competizione.

Ecco tutte le anticipazioni di quello che vedremo il 9 maggio 2026.

Semifinale di Amici 25: tensione alle stelle

Il traguardo della finale è ormai vicino e nella scuola di Amici di Maria De Filippi l’atmosfera si fa sempre più carica. La registrazione della semifinale, prevista in onda sabato 9 maggio 2026 su Canale 5, ha già delineato i primi esiti ufficiali, individuando i concorrenti che si giocheranno l’accesso all’ultima fase del programma.

Alla guida c’è Maria De Filippi, mentre la valutazione delle esibizioni è affidata a una giuria composta da Amadeus, Elena D’Amario, Gigi D’Alessio e dal giudice speciale Cristiano Malgioglio.

La puntata è stata segnata fin dall’inizio da un clima acceso. Un guanto di sfida sul flamenco tra Nicola e Alessio ha scatenato un confronto acceso tra i docenti Alessandra Celentano ed Emanuel Lo, soprattutto sull’uso delle scarpe tecniche considerate da alcuni un vantaggio.

Il dibattito ha coinvolto anche la giuria, con Amadeus che ha espresso dubbi sulla prova, alimentando un clima di forte contrapposizione in studio.

Non sono mancati momenti di spettacolo e intrattenimento. Irama è tornato sul palco per presentare i suoi nuovi brani, mentre Giordana Angi ha emozionato il pubblico con il singolo “Quando poi ci lasceremo”. Spazio anche al divertimento con Alessandro Cattelan e il gioco “Password”, che ha visto contrapposte le squadre di Giulia Michelini e Belen Rodriguez contro quella di Maria De Filippi e Amadeus.

Tra gli ospiti più attesi anche Belén Rodríguez, più volte protagonista del piccolo schermo e di eventi come il Festival di Sanremo, che torna nello studio del talent insieme a Giulia Michelini per un momento leggero del programma.

Amici, anticipazioni 9 maggio 2026: colpi di scena, eliminato e ospiti speciali in studio

La semifinale ha rappresentato uno snodo decisivo soprattutto per il circuito danza, che ha ottenuto risultati netti. Tutti i ballerini rimasti in gara hanno conquistato la maglia dorata. Il primo a ottenere l’accesso alla finale è stato Nicola, protagonista di una coreografia molto intensa dedicata alla madre, capace di convincere pienamente giuria e pubblico. Subito dopo è arrivato il turno di Emiliano, che si è imposto con prestazioni tecniche di alto livello, superando diversi confronti diretti. Infine Alessio, unico rappresentante della squadra Pettinelli-Emanuel Lo, ha conquistato il terzo posto disponibile, dimostrando grande versatilità.

Secondo le indiscrezioni riportate da Coming Soon, nel canto, invece, la situazione si è rivelata molto più incerta. Elena, Lorenzo e Angie sarebbero arrivati tutti al ballottaggio finale dopo le rispettive esibizioni con gli inediti. In questo contesto, Lorenzo Salvetti si è distinto come uno dei protagonisti più seguiti dal pubblico, definito anche il “re delle classifiche”, grazie ai riconoscimenti ottenuti come il Premio Spotify e il Premio Enel.

La semifinale si chiude così tra emozioni, confronti accesi e spettacolo, confermando il ruolo centrale di Amici di Maria De Filippi come uno dei programmi più seguiti del panorama televisivo italiano.