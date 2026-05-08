Sal Da Vinci in bianco illumina Vienna: debutto esplosivo alle prove dell’Eurovision 2026

L’Eurovision Song Contest 2026 entra nel vivo con le prime prove ufficiali sul palco di Vienna, dove le delegazioni iniziano a definire scenografie, performance e strategie in vista della gara. Tra gli artisti più attesi c’è l’Italia, che con Sal Da Vinci e il brano “Per sempre sì” punta su una proposta fortemente teatrale, pensata per unire impatto visivo e solidità vocale in una messa in scena dal respiro cinematografico.

Sal Da Vinci: un esordio scenico che trasforma l’Eurovision in un racconto teatrale

Il 7 maggio segna il primo vero contatto di Sal Da Vinci con il palco della Wiener Stadthalle di Vienna, dove prende forma la sua partecipazione all’Eurovision Song Contest 2026 con “Per sempre sì”. L’impatto della prova è immediato: non una semplice esibizione musicale, ma un impianto narrativo costruito come un vero spettacolo teatrale, pensato per dialogare con un pubblico internazionale abituato a performance spettacolari e altamente visive.

Come riportato da Leggo, la regia dell’esibizione si sviluppa come un percorso in quattro capitoli, ciascuno con una precisa identità scenica. Si parte in modo intimo, con lo sposo circondato dai testimoni, mentre la scena richiama l’idea di un matrimonio contemporaneo ma profondamente legato all’immaginario napoletano. Sal Da Vinci indossa un abito bianco sartoriale, simbolo di una tradizione che incontra un’estetica moderna.

La costruzione visiva si amplia quando un grande lampadario scenico scende dall’alto, trasformando l’arena in una ballroom luminosa, dove il corpo di ballo guidato da Marcello Sacchetta dà vita a una coreografia energica e acrobatica. Nel terzo momento, l’ingresso della sposa introduce una dimensione emotiva più intensa, mentre il cantante assume il ruolo simbolico di officiante, rendendo la scena una sorta di rito collettivo. La chiusura è un vero tableau vivant ispirato alla cultura partenopea, arricchito da luci calde, elementi scenografici mediterranei e suggestioni festive. Tra i protagonisti anche Francesca Tocca, già nota al pubblico televisivo e presente come figura centrale della narrazione coreografica.

Sal Da Vinci in bianco illumina Vienna: debutto esplosivo alle prove dell’Eurovision 2026

Accanto alla costruzione visiva, uno degli elementi più discussi è la prova vocale di Sal Da Vinci. Durante l’esibizione sarebbe emersa una gestione tecnica particolarmente precisa, con un controllo delle dinamiche e delle estensioni. Sul piano produttivo, “Per sempre sì” mantiene la sua durata regolamentare di 2:55, scelta che evita qualsiasi intervento di adattamento rispetto ai vincoli dell’Eurovision. Tuttavia, rispetto alla versione presentata a Sanremo, la resa scenica sarebbe stata completamente ripensata: la struttura della Wiener Stadthalle avrebbe permesso un uso più ampio dello spazio, con movimenti coreografici su più livelli e una regia luci più complessa, pensata per amplificare la profondità del racconto.

Anche la dimensione competitiva entra subito in gioco. Le previsioni degli operatori del settore, nello specifico Sisal, collocano l’Italia stabilmente tra le possibili protagoniste: la Top 3 viene indicata a quota 3,00, in un quadro che vede la Finlandia in testa (1,50), seguita dalla Grecia (2,00) e dalla Danimarca (2,75). Un equilibrio ancora aperto, dove le prove tecniche possono incidere in modo decisivo sull’evoluzione delle quote.