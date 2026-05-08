Leone XIV a Pompei, un anno al soglio tra pace e pellegrinaggi

Un anno dopo l'elezione che ha portato Robert Francis Prevost al nome di Leone XIV, la giornata a Pompei unisce preghiera, testimonianze e parole di pace

Il primo anniversario del pontificato di Papa Leone XIV è stato segnato da una giornata intensa di preghiera e incontri a Pompei, con proseguimento nel pomeriggio a Napoli. La visita pastorale si è svolta nel contesto della Supplica alla Madonna del Rosario, richiamando i temi che hanno caratterizzato i primi dodici mesi del suo ministero: pace, dialogo e attenzione ai più fragili.

La partecipazione popolare e gli omaggi istituzionali hanno ribadito la portata simbolica di questo appuntamento nella vita religiosa e pubblica italiana.

Nel corso della giornata il Pontefice ha avuto momenti di vicinanza con malati e disabili, soste per benedire i bambini e un bagno di folla durante il passaggio in auto scoperta e in golf cart.

Accanto alle scene di affetto è emersa la dimensione pastorale del viaggio: la testimonianza dei fedeli, gli interventi nei santuari e l’invito a mantenere viva la preghiera e la carità come base dell’azione ecclesiale.

Dall’elezione alla scelta del nome

Il percorso che ha portato al suo pontificato è ancora vivo nella memoria collettiva: alle 18:07 dell’8 maggio 2026 la fumata bianca dalla Cappella Sistina annunciò la conclusione del conclave, e alle 19:12 il Cardinale protodiacono proclamò l’Habemus Papam.

Il neo-eletto, il cardinale statunitense Robert Francis Prevost, fu indicato come 267° successore di Pietro e scelse il nome di Leone XIV. Da quel momento, i messaggi iniziali dalla Loggia di San Pietro hanno segnato il tono del suo ministero, con richiami costanti alla speranza e alla ricerca della pace come impegni concreti della Chiesa nel mondo contemporaneo.

La giornata a Pompei: gesti e parole

All’arrivo al Santuario di Pompei il Pontefice ha partecipato alla venerazione delle spoglie del fondatore e ha presieduto la messa in piazza, incentrata sulla Supplica alla Madonna. Tra i momenti più intensi, il saluto ai malati e alle persone con disabilità, le benedizioni ai bambini e un saluto spontaneo alla folla: «Io mi sento il primo benedetto», ha detto il Papa, sottolineando la sua gratitudine per poter partecipare alla devozione popolare. Presenti alle celebrazioni l’arcivescovo di Pompei Tommaso Caputo, il presidente della Regione Roberto Fico, il sindaco metropolitano Gaetano Manfredi e rappresentanti del Comune come Andreina Esposito, a testimonianza del dialogo tra Chiesa e istituzioni.

Testimonianze e richiamo alla carità

Nel corso dell’incontro il Pontefice ha ascoltato testimonianze personali, come quella di una coppia che ha accolto bambini con gravi disabilità; momenti che hanno evidenziato il valore della carità e dell’accoglienza. Nel suo discorso a Pompei Leone XIV ha ripercorso la figura di Bartolo Longo, da lui recentemente canonizzato il 19 ottobre scorso, ricordando come la preghiera e l’impegno nelle opere di carità abbiano trasformato la realtà locale: il Santo Rosario come fondamento della vita comunitaria e l’invito a sacerdoti, religiose, educatori e volontari a farsi presenti nelle periferie e nelle famiglie più fragili.

Il messaggio alla Chiesa italiana

La Presidenza della Conferenza episcopale italiana ha risposto con un messaggio che mette in luce la cifra del pontificato: «La pace sia con tutti voi», parole riconosciute come bussola per l’azione ecclesiale. La Cei ha sottolineato come, in un anno segnato da conflitti e tensioni, la voce del Papa abbia ricordato la pace non come astrazione, ma come impegno concreto fondato sulla verità, la giustizia e il dialogo. Alle parole sono state associate consegne pastorali: rendere parrocchie e comunità luoghi di ascolto, riconciliazione e prossimità, con una particolare attenzione alle aree interne e alle periferie esistenziali.

Impatto pubblico e riconoscimenti istituzionali

Il primo anniversario ha avuto anche una risonanza politica e istituzionale: la premier Giorgia Meloni ha ringraziato pubblicamente, su Facebook, Papa Leone XIV per il suo «instancabile messaggio di fede, speranza, pace, dialogo tra i popoli e vicinanza agli ultimi». Questi ringraziamenti, insieme alla partecipazione delle autorità locali, confermano come il pontificato sia percepito non solo come guida religiosa ma anche come punto di riferimento nel dibattito pubblico su temi sociali e culturali.

La visita a Pompei e il successivo passaggio a Napoli segnano quindi un bilancio simbolico del primo anno di Leone XIV: una leadership improntata alla preghiera, alla carità e alla ricerca della pace, e una richiesta esplicita alla comunità ecclesiale italiana di farsi «profezia di pace per il mondo». Mentre le comunità rinnovano la preghiera per il Pontefice, il significato di queste giornate resta nel richiamo a una Chiesa in uscita, vicina alle ferite della società e capace di testimoniare con gesti concreti il Vangelo.