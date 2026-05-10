Dopo la chiusura della indagini da parte della Procura di Pavia, che accusa Andrea Sempio di essere lui l’assassino di Chiara Poggi, la difesa di Alberto Stasi, condannato in via definitiva a 16 anni, sta studiando le prossime mosse da fare. Ecco l’annuncio dell’avvocata Bocellari.

Delitto di Garlasco, la commozione di Alberto Stasi

Stando a quanto riferito dai suo avvocati difensori, Alberto Stasi si sarebbe commosso dopo che la Procura di Pavia ha chiuso le indagini accusando Andrea Sempio di essere in realtà lui l’assassino di Chiara Poggi. Aspettando intanto le mosse da parte della difesa di Sempio, il quale ha ancora dichiarato di non essere stato lui a uccidere la 26enne, i legali di Stasi stanno pianificando le prossime mosse.

Ecco cosa ha detto l’avvocata Bocellari.

Garlasco, la nuova strategia della difesa di Alberto Stasi: l’annuncio di Bocellari

In attesa di capire la strategia difensiva dei legali di Andrea Sempio, accusato di aver ucciso Chiara Poggi, i legali di Alberto Stasi stanno studiando le prossime mosse da fare. Come riporta Repubblica, l’avvocata Giada Bocellari avrebbe detto che sono al lavoro al fine di accelerare il più possibile l’istanza di revisione del processo che ha portato alla condanna di Stasi.