Da quanto emerge si avvicina sempre di più la chiusura delle nuova inchiesta sul delitto di Garlasco che, come saprete, vede come unico indagato Andrea Sempio, amico del fratello di Chiara Poggi. A quanto pare ci sarebbe in ballo un’ipotesi revisione della condanna di Alberto Stasi.

Delitto di Garlasco: inchiesta verso la chiusura

Secondo quanto scrivono La Repubblica e il Corriere della Sera, la Procura di Pavia dovrebbe chiudere la nuova inchiesta sul delitto di Garlasco nelle prossime settimane, mettendo a disposizione delle parti il materiale che, secondo gli inquirenti, dimostrerebbe la colpevolezza di Andrea Sempio. Se così fosse, si dovrebbe quindi procedere con la richiesta di rinvio a giudizio per l’amico di Marco Poggi, fratello della vittima.

Delitto di Garlasco: possibile revisione della condanna di Alberto Stasi

Come detto è attesa per le prossime settimana la chiusura della nuova indagine pavese sull’omicidio di Chiara Poggi. Si va verso una possibile revisione della condanna di Alberto Stasi in quanto, come si legge sul Corriere della Sera: “nella ricostruzione dei magistrati e dei carabinieri del Nucleo investigativo di Milano non sono emersi elementi che collocherebbero sulla scena del delitto Alberto Stasi.

Ne sarebbero stati trovati diversi in contrasto con quelli riportati nelle sentenze di condanna. Ciò aprirebbe la strada a una richiesta di revisione che potrebbe partire su input degli stessi pm pavesi.” Oggi intanto ci sarà un incontro in Procura tra il Procuratore di Pavia Fabio Napoleone e la procuratrice generale di Milano Francesca Nanni.