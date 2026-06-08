Sciopero treni l’11 e il 12 giugno: cosa sapere su ritardi, fasce di garanzia e rimborsi

Sciopero treni 11 e 12 giugno: cosa sapere su orari, cancellazioni e fasce di...

Sciopero treni 11 e 12 giugno: cosa sapere su orari, cancellazioni e fasce di...

Sciopero dei treni in arrivo: 23 ore di agitazione tra l’11 e il 12 giugno, con possibili disagi su Frecce, Intercity e regionali.

Tra l’11 e il 12 giugno il trasporto ferroviario italiano sarà interessato da uno sciopero nazionale di 23 ore che coinvolgerà personale del Gruppo FS, Trenitalia, Trenord, Trenitalia Tper, imprese private e lavoratori degli appalti. L’agitazione, legata a una protesta sindacale sulle modalità di gestione dei servizi Intercity, potrà causare cancellazioni e ritardi su numerose tratte dei treni, con possibili disagi per i viaggiatori.

Sciopero treni 11 e 12 giugno: orari e motivazioni

L’11 e il 12 giugno il settore ferroviario sarà interessato da una nuova protesta nazionale che coinvolgerà il personale del Gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tper, Trenord, le imprese ferroviarie private e i lavoratori degli appalti collegati al comparto. L’agitazione, proclamata congiuntamente da Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Fast Confsal e Orsa Trasporti, prenderà il via alle ore 3:00 di giovedì 11 giugno e si concluderà alle 2:00 di venerdì 12 giugno, per una durata complessiva di 23 ore.

Nella stessa giornata è prevista anche un’ulteriore astensione dal lavoro di otto ore, dalle 9:00 alle 17:00, riservata al personale delle aziende appaltatrici e dei servizi connessi. Alla base della mobilitazione vi è il contrasto tra le organizzazioni sindacali e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti riguardo al futuro affidamento dei servizi Intercity.

I sindacati contestano la scelta di suddividere le gare in tre lotti distinti, ritenendo che tale impostazione possa compromettere l’unità del servizio, peggiorare le condizioni contrattuali e ridurre l’efficienza complessiva della rete. Per questo motivo chiedono l’adozione di un unico lotto nazionale, considerato più adatto a garantire continuità e qualità del trasporto ferroviario.

Sciopero treni l’11 e il 12 giugno: cosa sapere su ritardi, fasce di garanzia e rimborsi

Durante lo sciopero sono previste le consuete fasce di garanzia stabilite dalla normativa vigente. I treni regionali di Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord circoleranno regolarmente tra le 6:00 e le 9:00 del mattino e tra le 18:00 e le 21:00 della sera. Inoltre, i convogli regionali che prevedono l’arrivo entro un’ora dalla conclusione della fascia protetta completeranno il viaggio fino alla destinazione finale.

Per i servizi a media e lunga percorrenza, come Frecce, Intercity e Italo, non sono invece previste finestre orarie garantite: i passeggeri dovranno verificare preventivamente gli elenchi dei treni confermati pubblicati sui siti ufficiali delle compagnie ferroviarie. In Lombardia, Trenord assicurerà alcuni collegamenti sostitutivi verso l’aeroporto di Malpensa mediante autobus dedicati tra Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto, oltre al servizio tra Stabio e Malpensa previsto nell’ambito dei lavori già programmati sulla linea S50.

A causa dell’agitazione potrebbero verificarsi cancellazioni, ritardi e modifiche alla circolazione. Chi decide di rinunciare al viaggio può richiedere il rimborso totale del biglietto: per Frecce e Intercity la domanda può essere presentata fino all’orario di partenza previsto, mentre per i treni regionali il termine è fissato alla mezzanotte del giorno precedente lo sciopero. In alternativa, è possibile riprogrammare il viaggio alle stesse condizioni tariffarie, scegliendo il primo treno disponibile successivo alla conclusione della protesta.