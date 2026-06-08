Sciopero treni 11 giugno, ultime ore decisive: incontro al Mit per evitare il blocco

(Adnkronos) – Si avvicina la data dello sciopero nazionale dei treni che, l’11 giugno 2026, minaccia di paralizzare il trasporto ferroviario italiano. Convocata unitariamente dai sindacati Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Fast Confsal e Orsa Trasporti contro il bando di gara ‘spezzatino’ per l’affidamento dei servizi Intercity, per la mobilitazione sono in vista cancellazioni o variazioni dei treni dalle ore 03.00 dell’11 alle ore 02.00 del 12 giugno.

A incrociare le braccia saranno i lavoratori di Gruppo Fs, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord.

Sulla protesta non è però detta l’ultima parola, visto che i sindacati sono stati convocati dal ministero per le Infrastrutture e i Trasporti, responsabile del bando di gara oggetto dell’agitazione, domani alle ore 17.

A presiedere il tavolo sarà il viceministro Edoardo Rixi che giovedì scorso, rispondendo all’AdnKronos proprio sul tema delle sciopero dell’11 giugno, ha parlato di una protesta “surreale”, poiché Mit e sindacati vogliono la stessa cosa.

“Noi siamo assolutamente d’accordo con il lotto unico. Il problema è che abbiamo ereditato un piano non nostro dove c’era una previsione di più lotti. Stiamo rimodulandolo per avere il lotto unico, condividiamo il fatto che sia più conveniente per il nostro paese”, quindi “lo sciopero è un po’ surreale, condividendo il governo le richieste dei sindacati, rischiamo di scioperare contro noi stessi”.

Insomma “stiamo chiedendo la stessa cosa che vogliono i sindacati”.

Una posizione che era stata antipata da fonti del Mit che, a seguito della proclamazione dello sciopero, avevano assicurato che “i tecnici del Mit sono al lavoro già da tempo, su indicazione diretta del ministro Matteo Salvini, per risolvere il problema ed evitare la mobilitazione. Peraltro, va sottolineato che in questo caso la richiesta dei lavoratori è condivisibile”. Posizione che, però, non è stata ancora oggetto di confronto con i sindacati.

Il bando di gara che prevede l’assegnazione in tre lotti non equivalenti del servizio universale degli Intercity ha sollevato forti perplessità da parte dei sindacati per i quali il lotto unico garantisce universalità e qualità del servizio, tenuta occupazionale e coesione territoriale, assicurando il diritto alla mobilità anche nelle aree non coperte dall’alta velocità grazie a un servizio integrato. Cosa che non esisterebbe – denunciano i sindacati – frammentando questo servizio a discapito della qualità, dei servizi, del lavoro e della coesione territoriale.

Il tavolo potrebbe dunque gettare nuova luce sul bando, che potrebbe quindi essere rimodulato andando incontro alle richieste dei sindacati che, però, non si limitano al lotto unico della gara ma comprendono clausole sociali e contrattuali vincolanti e Ccnl come riferimento obbligatorio per tutta la filiera. Eventuali conferma, revoca o posticipo della mobilitazione dipenderanno dai contenuti del confrronto di domani.

Nel frattempo, è bene tenere presente che, ad oggi, per lo sciopero attivo, dalle ore 03.00 dell’11 alle ore 02.00 del 12 giugno i treni potranno subire cancellazioni o variazioni. I treni della lunga percorrenza sono garantiti in caso di sciopero, mentre per il trasporto Regionale di Trenitalia, Trenord e Trenitalia Tper, sono garantiti i servizi essenziali dalle ore 6.00 alle ore 9.00 e dalle ore 18.00 alle ore 21.00. L’agitazione sindacale può comportare modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione.

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