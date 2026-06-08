Un vasto incendio è divampato nella mattinata dell’8 giugno all’interno dello stabilimento Delca Energy di Lugnano, nel comune di Vicopisano, in provincia di Pisa. Il rogo ha generato una densa nube di fumo nero visibile a chilometri di distanza, rendendo necessarie evacuazioni, chiusure precauzionali e misure di sicurezza per la popolazione residente nelle aree interessate.

Incendio alla Delca Energy: enorme nube di fumo sulla provincia di Pisa

Come riportato da La Nazione, una vasta emergenza si è verificata nella mattinata di oggi, lunedì 8 giugno, nello stabilimento della Delca Energy, azienda attiva nel recupero, trattamento e stoccaggio di materiali plastici situata nella zona industriale di Lugnano, nel comune di Vicopisano.

L’allarme è scattato intorno alle 9.20, quando un violento incendio ha coinvolto un capannone adibito allo stoccaggio di rifiuti plastici provenienti dalla raccolta differenziata. In pochi minuti una densa colonna di fumo nero si è sollevata dall’area, risultando visibile anche a molti chilometri di distanza e raggiungendo diverse zone della provincia di Pisa. Sul posto sono intervenuti numerosi mezzi dei vigili del fuoco, supportati dal personale sanitario del 118 e da rinforzi provenienti dai comandi di Lucca, Pistoia e Livorno.

Al momento non si sarebbero registrano feriti né persone coinvolte.

Restano invece da accertare le cause del rogo, anche se tra le ipotesi al vaglio figura quella dell’autocombustione del materiale plastico accumulato nel magazzino. Secondo Nico Marchetti, consigliere delegato alla Protezione civile di Vicopisano, “La situazione è critica”, pur precisando che l’incendio interessa esclusivamente l’area di deposito e non quella produttiva. Lo stesso amministratore ha inoltre evidenziato come il capannone possa essere esposto al rischio di cedimenti strutturali a causa delle elevate temperature sviluppate dalle fiamme.

Incendio alla Delca Energy, evacuate aziende e scuole: timori per la qualità dell’aria

In considerazione dell’entità dell’incendio e della natura dei materiali coinvolti, le autorità hanno adottato una serie di provvedimenti precauzionali per tutelare la salute pubblica. È stata disposta l’evacuazione delle attività presenti nell’area industriale della Piana di Noce e la chiusura temporanea di diversi istituti scolastici, tra cui la scuola primaria Don Milani di Uliveto Terme, la scuola dell’infanzia di Cucigliana, il Nido Primo Volo e l’asilo Madre della Misericordia. Contestualmente, la polizia locale ha interdetto al traffico alcune strade limitrofe allo stabilimento, tra cui via Masaccio, via Puccini e via Matteotti.

Attraverso il sistema di allerta della Protezione civile, i residenti di Vicopisano, Cascina e dei comuni vicini sono stati invitati a seguire precise indicazioni: “mantenere chiuse porte, finestre e altre aperture delle abitazioni e dei luoghi di lavoro”, “limitare al minimo indispensabile le uscite e la permanenza all’aperto” e “sospendere attività sportive, ricreative e lavorative all’aperto”. Le ordinanze raccomandano inoltre di spegnere gli impianti che aspirano aria dall’esterno, tenere gli animali in ambienti chiusi e lavare accuratamente frutta e verdura provenienti da coltivazioni all’aperto.

L’assessore regionale all’Ambiente David Barontini ha confermato a La Nazione il costante monitoraggio della situazione, sottolineando che “è fondamentale attenersi alle indicazioni fornite dalle autorità competenti” mentre proseguono le verifiche ambientali e i controlli affidati ad Arpat per valutare eventuali conseguenze sulla qualità dell’aria e sulla salute dei cittadini.