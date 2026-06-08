Nella notte tra il 7 e l’8 giugno 2026, a Livorno, un episodio di violenza armata ha scosso la periferia della città. Un uomo è stato ucciso da diversi proiettili in un parcheggio della zona collinare e, nonostante il rapido intervento dei soccorsi, è deceduto poco dopo il trasporto in ospedale. Le forze dell’ordine hanno immediatamente avviato le indagini per chiarire dinamica e responsabilità dell’accaduto.

Ucciso in un agguato a colpi di arma da fuoco a Livorno: 31enne morto in ospedale

Come riportato da Rai News, un uomo di 31 anni, di presunta nazionalità turca, è stato trovato privo di sensi e in una pozza di sangue all’interno di un’area di parcheggio in via di Quercianella, nella zona collinare del Castellaccio, nei pressi di un centro frequentato da anziani.

Le ferite riportate alla testa risultavano compatibili con colpi d’arma da fuoco.

L’allarme è stato dato da una coppia di passanti che ha notato il corpo a terra, mentre alcuni residenti hanno riferito di aver udito esplosioni simili a spari poco prima. Sul posto sono intervenute inizialmente le volanti della polizia, seguite dalla polizia scientifica e dalla Squadra Mobile, che ha subito avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica.

In supporto sono arrivati anche i volontari della SVS di Ardenza con personale sanitario e medico. Dopo le prime cure sul posto, il ferito è stato trasportato d’urgenza all’ospedale cittadino, dove è deceduto dopo alcune ore.

Ucciso in un agguato a colpi di arma da fuoco a Livorno: indagini in corso

Le indagini, coordinate dalla Squadra Mobile diretta da Riccardo Signorelli, sono attualmente focalizzate sull’ipotesi di omicidio e sulla ricerca del responsabile, ancora ignoto. Gli investigatori stanno analizzando testimonianze e rilievi per chiarire la sequenza dei fatti e individuare eventuali moventi dell’agguato avvenuto nell’area del parcheggio di via di Quercianella.